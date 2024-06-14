Глава Минобороны ФРГ: у Германии больше нет «свободных» ЗРК Patriot для Украины

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Глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что Германия не располагает возможностью передавать Киеву установки ЗРК Patriot сверх обговоренных ранее объемов. При этом Писториус напомнил, что Германия за последнее время уже передала украинской армии три установки этого типа. Это количество составляет четверть имевшихся у ФРГ запасов данных ЗРК.

Писториус также добавил, что, по его мнению, остальным странам-союзницам Украины следует изыскать возможность передачи Украине своих систем ПВО, поскольку Берлин больше не в состоянии обеспечивать украинскую армию установками ЗРК. При этом власти ФРГ планируют доставить на Украину третью систему Patriot после завершения обучения украинских военных обращению с комплексом.

В свою очередь, против передачи Украине размещенных в Польше американских систем ПВО выступила Варшава. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера подчеркнул, что подобный шаг может привести к ослаблению обороноспособности Польши. Севера сообщил, что запросил встречу на эту тему со своим американским коллегой Джейком Салливаном.

По информации польского издания Niezależny Dziennik Polityczny, президент США Джозеф Байден решил перебросить на Украину размещенную в Польше систему ПВО Patriot, в настоящее время использующуюся для обеспечения защиты американского военного контингента на территории Польши.

Между тем США испытывают сложности с поставками союзникам ракет для своих систем ПВО: американские производственные мощности способны выпускать не более 500 таких боеприпасов в год, а с учетом продолжающегося вооруженного конфликта на Украине, потребности в их поставках значительно возросли.