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ЦАМТО

ВС Швеции получили партию систем противодействия БЛА

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ВС Швеции. Отработка принятия решения на полигоне
ВС Швеции. Отработка принятия решения на полигоне.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 13 июня. Агентство материального обеспечения ВС Швеции (FMV) 5 июня объявило, что в рамках проведенной в Энчепинге церемонии передало Вооруженным силам Швеции партию систем противодействия БЛА.

Системы предназначены для размещения на военнослужащих и боевой технике и предоставляют возможность обнаруживать и противодействовать дронам, не отвлекаясь от выполнения основной задачи.

FMV совместно со школой управления и связи ВС Швеции в Энчепинге в течение ряда лет проводила испытания различных систем борьбы с БЛА и определила наиболее пригодные для оснащения ВС страны. Данные системы были разделены на три категории: переносные, стационарные и тяжелые.

Носимые комплексы переносятся военнослужащим на бронежилете, в рюкзаке или в руках. Стационарные системы устанавливаются на земле в различных точках, но могут перемещаться ежедневно. Тяжелые системы предназначены для размещения на длительное время, например, на военной технике или для защиты авиабаз.

В ходе состоявшегося 5 июня мероприятия ВС Швеции были переданы портативные системы со вспомогательным оборудованием. После поставки систем всех трех категорий вооруженные силы получат полные возможности борьбы с БЛА в ходе конфликта на различной местности и в сложных погодных условиях. Развитие технологий в этой области происходит быстро. Это означает, что системы необходимо постоянно совершенствовать. По заявлению руководителя проекта систем защиты от дронов FMV Пера Андерссона, выбранные системные решения обладают этим качеством.

Агентство материального обеспечения не раскрывает, какие системы были поставлены ВС Швеции, однако, судя по приведенному фото, по мнению ЦАМТО, речь идет о продукции израильской компании SKYLOCK, входящей в состав Avnon Group. Как сообщалось, масса носимой системы SKYLOCK составляет всего 1,5 кг (два устройства для обнаружения и постановки помех весом 735 и 775 гр.). В базовой версии постановка помех осуществлялась на частотах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Система уже была продана Сухопутным войскам США и ряду государств НАТО.

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Страны
США
Швеция
Проекты
NATO
БПЛА
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