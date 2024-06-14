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ТАСС

Правительство Венгрии считает успешной встречу Орбана со Столтенбергом

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: REUTERS/ Yves Herman

Она дала стране возможность не участвовать в миссии альянса на Украине, заявил руководитель канцелярии главы венгерского правительства Гергей Гуйяш

БУДАПЕШТ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Венгрии считают успешной встречу премьер-министра Виктора Орбана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, потому что она дала стране возможность не участвовать в миссии альянса на Украине. Об этом заявил на брифинге для журналистов руководитель канцелярии главы венгерского правительства Гергей Гуйяш.

"Задача состояла в том, чтобы сохранить единство НАТО, но при этом сделать так, чтобы Венгрия не отступала от своей позиции в поддержку мира. Встреча была успешной, поскольку она дала Венгрии возможность оставаться на позиции сторонников мира и не участвовать в миссии НАТО на Украине", - отметил Гуйяш, имеющий в правительстве страны ранг министра. По его словам, "Венгрия не участвует в украинской миссии НАТО" и не помогает "деньгами, оружием или солдатами".

По итогам переговоров между Орбаном и Столтенбергом, состоявшихся в Будапеште 12 июня, было подтверждено, что участие членов НАТО в военных действиях альянса за пределами его территории осуществляется только на добровольной основе. Правительство Венгрии заявило, что это дает ему возможность не участвовать в усилиях НАТО, которые предусматривают координацию оказания военной помощи и подготовки военнослужащих для Украины.

Выступая на пресс-конференции после встречи, Орбан сообщил, что Венгрия получила соответствующие гарантии от генерального секретаря альянса. В то же время он признал, что остальные страны НАТО поддерживают расширение роли этой организации в украинском конфликте, а у Венгрии нет сил и возможностей предотвратить такое развитие событий, хотя она с этим не согласна. 

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Страны
Венгрия
Украина
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NATO
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