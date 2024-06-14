Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений

Минобороны: после российско-белорусских учений скорректируют подготовку

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. По результатам российско-белорусских учений нестратегических ядерных сил будут определены направления дальнейшего совершенствования их подготовки, заявил начальник 12-го главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников. Заявление Колесникова опубликовано на официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

"По результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки", - сказал он.