В Турции спустили на воду третью подлодку нового поколения

На турецкой военно-морской верфи Gölcük (принадлежит оборонной компании STM) спустили на воду дизель-электрическую подлодку "Мурат-реис". Как уточняет Navy Recognition, это третья субмарина класса "Реис" с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), предназначенная для ВМС Турции.

Напомним, что программа закупки шести субмарин с анаэробными двигателями для ВМС Турции стартовала еще в 2009 году. За основу взят модифицированный проект "Тип-214TN", разработанный немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems.

Спуск на воду ДЭПЛ "Мурат-реис", Турция Turkish MoD

Реализация программы сильно отстает от изначального графика. Производство головной ДЭПЛ "Пири-реис" началось в 2015 году. Подлодку спустили на воду в марте 2021 года и планировали передать флоту в 2022 году, но ходовые испытания начались только в декабре 2022 года и продолжаются до сих пор. Официальные объяснения, почему субмарина так и не готова к эксплуатации, не озвучивались.

Вторую подлодку серии, "Хызыр-реис", заложили в 2017 году и спустили на воду в мае 2023 года. Третью, "Мурат-реис", заложили в 2018 году. С 2019-го по 2022-й заложены остальные три субмарины.

Программа постройки подлодок класса "Реис" имеет решающее значение для ВМС Турции. Они должны нарастить мощь подводного флота страны за счет использования возможностей ВНЭУ. Сейчас турецкий флот имеет в своем распоряжении 12 подлодок с обычными двигателями: четыре субмарины класса "Aй" ("Тип-209/1200"), четыре класса "Превезе" ("Тип-209T/1400") и четыре класса "Гюр" ("Тип-209T2/1400").

Подводные лодки типа "Реис" достигают в длину 68,35 метра при водоизмещении 1850 тонн. За счет использования ВНЭУ субмарина сможет двигаться без всплытия до 17 дней. Скорость в подводном положении – до 20 узлов, в надводном – 12 узлов. Глубина погружения – до 400 метров. Вместимость – 40 человек.

Немецкая компания Howaldswerke-Deutsche Werft (HDW) поставляет аккумуляторные батареи и силовые установки для подлодок класса "Реис", а всю электронику и системы вооружения предоставят турецкие разработчики, за исключением головной субмарины "Пири-реис", которую вооружили тяжелыми 533-мм американскими торпедами Mk.48 и немецкими торпедами DM2A4, противокорабельными ракетами "Гарпун" и минами. Последующие подлодки серии получат торпеды турецкой разработки "Акия" и местные противокорабельные ракеты "Атмака".