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Известия.ru

В Кремле назвали нормальной практикой военные учения в разных регионах мира

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Песков: проведение военных учений в разных регионах мира — нормальная практика

Проведение военных учений в разных регионах мира — нормальная практика. Об этом 13 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.


Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать завершение учений с участием российских кораблей и их прибытие в порт Гаваны.

«Военные учения — это нормальная практика, в самых разных регионах мира — это тоже нормальная практика для государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. И в осуществлении подобных визитов это тоже распространенная практика, поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае», — сказал Песков в ходе брифинга.

Накануне, 12 июня, в Минобороны РФ сообщили, что отряд кораблей Северного флота России завершил учения по применению высокоточного оружия и вошел в порт Гаваны, столицы Кубы. Отмечалось, что в ближайшие несколько дней экипажи судов поучаствуют в протокольных мероприятиях, а также смогут отдохнуть после тренировок и познакомиться с достопримечательностями города. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».


Ранее, 11 июня, в Атлантическом океане начались учения Северного флота по применению высокоточного оружия. Экипажи фрегата и подлодки в рамках этих тренировок отработали удары по целям, изображающим корабельные группировки условного противника на удалении более 600 км.

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