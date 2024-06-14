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Военное обозрение

Замглавы МИД РФ: Никаких перспектив восстановления конструктивного диалога с НАТО нет

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Источник изображения: topwar.ru

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил отсутствие каких-либо перспектив восстановления субстантивного (конструктивного, в общих интересах) диалога с НАТО. Основная причина этого заключается в том, что альянс официально объявил РФ прямой и непосредственной угрозой Западу.

Грушко подчеркнул, что все нынешние действия НАТО очевидно направлены на подготовку к возможному прямому военному столкновению с Россией. В частности, учения армий стран альянса свидетельствуют как раз о том, что в настоящее время фактически отброшены все прежние концепции безопасности на основе сотрудничества, и НАТО вернулся к схемам времен холодной войны.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства напомнил, что альянс развязал против РФ гибридную войну. В экономической сфере Западом введены тысячи незаконных антироссийских санкций, в идеологической сфере продолжается демонизация России. В рамках этого процесса красноречивым примером является недавнее объявление, что в случае, если НАТО потерпит поражение на Украине, то уже на следующий день Россия якобы непременно вторгнется в Польшу и Прибалтику.

Грушко также добавил, что из последних учений НАТО и из содержания последних документов можно убедиться, что роль ядерных вооружений в военной стратегии и военном планировании НАТО только возрастает. При этом на Западе продолжаются обсуждения возможности размещения американского ядерного оружия на территории Польши и других стран. Россия вынуждена учитывать этот фактор с точки зрения выработки мер нейтрализации.

Заместитель главы МИД резюмировал, что, если бы у Запад был заинтересован в достижении мира на Украине, его линия была бы совершенно другой. Однако, все свидетельствует о том, что Запад абсолютно не интересует дальнейшая судьба Украины - эта территория представляет для НАТО интерес лишь в роли инструмента в стратегической борьбе против России.

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