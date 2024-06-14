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РИА Новости

На учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения

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Второй этап учений нестратегических ядерных сил
Второй этап учений нестратегических ядерных сил.
Источник изображения: © Минобороны РФ

МО: военные на учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Военные на учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения, заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны генерал-лейтенант Игорь Колесников.

"В ходе выполнения задач подвижные формирования 12-го Главного управления Минобороны России обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты-носители", — сказал военнослужащий.



Колесников уточнил, что на втором этапе учений с нестратегическим ЯО отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.

По итогам российско-белорусских маневров определят направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил, добавил генерал-лейтенант.

Во вторник Минобороны объявило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил. Российские и белорусские военные отработают готовность к применению нестратегического ЯО.

В целом, как подчеркивал Владимир Путин, учения пройдут в три этапа.

Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.

Первый этап учений начался 21 мая по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал это плановой работой.

Как отмечали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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