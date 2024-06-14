Глава Роскосмоса заявил о намерении готовить кадры "практически с детского сада"

По словам Юрия Борисова, в Калиниградской области проводится большая работа по увеличению числа космических классов

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Роскосмос будет вести работы по подготовке кадров, "начиная практически с детского сада". Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов в ходе рабочего визита на предприятие ОКБ "Факел" в Калининграде.

"Будем продолжать работы по подготовке кадров, начиная практически с детского сада - в школах мы уже хорошо присутствуем", - сказал Борисов.

По его словам, в Калиниградской области Роскосмос проводит большую работу по увеличению числа космических классов. "В планах у нас увеличение космических классов, - в вашем регионе (Калининградская область - прим. ТАСС), по-моему, до 31 класса, и мы хотели бы, чтобы 700 человек приобщались, начиная со школьной скамьи, к этой профессии. Затем мы будем ждать их уже в нашей отрасли", - добавил глава Роскосмоса.

АО "ОКБ "Факел" (входит в интегрированную структуру АО "НПО Энергомаш" госкорпорации "Роскосмос") - один из мировых лидеров в разработке и изготовлении стационарных плазменных, термокаталитических двигателей, двигательных установок и механизмов ориентации для космических аппаратов. 60% орбитальной спутниковой группировки России оснащены двигателями ОКБ "Факел".