Войти
ТАСС

Глава Роскосмоса заявил о намерении готовить кадры "практически с детского сада"

397
1
+1
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам Юрия Борисова, в Калиниградской области проводится большая работа по увеличению числа космических классов

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Роскосмос будет вести работы по подготовке кадров, "начиная практически с детского сада". Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов в ходе рабочего визита на предприятие ОКБ "Факел" в Калининграде.

"Будем продолжать работы по подготовке кадров, начиная практически с детского сада - в школах мы уже хорошо присутствуем", - сказал Борисов.

По его словам, в Калиниградской области Роскосмос проводит большую работу по увеличению числа космических классов. "В планах у нас увеличение космических классов, - в вашем регионе (Калининградская область - прим. ТАСС), по-моему, до 31 класса, и мы хотели бы, чтобы 700 человек приобщались, начиная со школьной скамьи, к этой профессии. Затем мы будем ждать их уже в нашей отрасли", - добавил глава Роскосмоса.

АО "ОКБ "Факел" (входит в интегрированную структуру АО "НПО Энергомаш" госкорпорации "Роскосмос") - один из мировых лидеров в разработке и изготовлении стационарных плазменных, термокаталитических двигателей, двигательных установок и механизмов ориентации для космических аппаратов. 60% орбитальной спутниковой группировки России оснащены двигателями ОКБ "Факел". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
05.06.2024
Российский «Факел» расширит производство и нарастит выпуск двигателей
15.06.2011
ОАО "Авиапром" наращивает вклад в модернизацию и развитие авиационной промышленности России
08.02.2011
Игорь Ашурбейли стал обычным зрителем концерна
12.11.2009
В научно-производственном предприятии ФГУП «НПП ВНИИЭМ» состоялось заседание руководства Роскосмоса и Национальной академии наук Беларуси на тему: «О состоянии работ по созданию Белорусского космического комплекса» (БКК)
05.03.2009
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РКК "ЭНЕРГИЯ"
09.02.2009
Программа ГЛОНАСС - локомотив для развития высокотехнологичного сектора
1 комментарий
№1
14.06.2024 02:07
Хорошая идея,если с дет. сада только вот клановость появится и "отцовский" протекционизм.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 10:26
  • 4
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море
  • 14.06 09:02
  • 10
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 14.06 07:07
  • 1
Расклад военных сил в Европе
  • 14.06 06:08
  • 1910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.06 04:58
  • 282
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 14.06 02:18
  • 1
Военкор: Ракетные установки НАТО на Украине, возможно, управляются дистанционно
  • 14.06 02:07
  • 1
Глава Роскосмоса заявил о намерении готовить кадры "практически с детского сада"
  • 14.06 01:54
  • 1
В центре "Небесный воин" создали квадрокоптер с системой сброса ВОГов револьверного типа
  • 13.06 15:49
  • 2
Трофейный украинский Т-72АМТ превратили в дистанционно управляемый танк Vася
  • 13.06 15:42
  • 467
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 13.06 11:39
  • 2
Появится ли у России национальная идея?
  • 13.06 10:47
  • 496
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У