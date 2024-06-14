Китай и Россия теснят США в Африке (Bloomberg, США)

Экс-главком НАТО Ставридис: Россия и Китай побеждают США в Африке

США теряют влияние в Африке, уступая России и Китаю, пишет в статье для Bloomberg бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Ставридис. Военный предложил Америке стратегический план действий на континенте. Среди его советов – скооперироваться с Францией.

Джеймс Ставридис

Африка располагает 60% пахотных земель и 30% полезных ископаемых планеты, а ее население приближается к 1,5 миллиардам человек. Роль региона в глобальной безопасности также растет. К великому прискорбию, США не поспевают за стремительно меняющейся ситуацией. Последним ударом стало то, что американским войскам пришлось покинуть Нигер, с которым Пентагон долгое время сотрудничал в сфере безопасности.

В то же время Россия и Китай укрепляют свое политическое и военное влияние на континенте. Российские военизированные формирования и наемники по модели ныне несуществующей ЧВК “Вагнер” действуют в Мали, Конго, Центральноафриканской Республике и других государствах. Местные лидеры-автократы рассчитывают выжать экономические выгоды из пекинской инициативы “Один пояс, один путь”, а также приобрести оборудование с усовершенствованным искусственным интеллектом, которое превратило Китай в полицейское государство всеобщей слежки.

Африканское командование США, которому вверено военное сотрудничество в регионе, предупреждает, что Китай активно действует во всех 54 странах континента. Командующий генерал Майк Лэнгли говорит, что Пекин стремится создать военно-морские базы в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Аденском заливе. Он уже построил свою первую официальную зарубежную базу на Африканском Роге в Джибути.

Итак, каковы же основные принципы разумного стратегического плана для этого огромного континента?

Во-первых, необходимо осознать огромное разнообразие Африки. Языковые, исторические и культурные различия огромны. Сравните давнюю независимость Эфиопии с мучительной колониальной историей и апартеидом в ЮАР. Франкоязычная Африка значительно отличается от горстки бывших португальских колоний. Кроме того, у всех этих стран есть долгий доколониальный исторический опыт, сформировавший их национальные характеры.

Так, во время геноцида в Руанде в 1994 году США бездействовали, словно объятые параличом, и не смогли адекватно отреагировать, когда ополченцы хуту зарезали около 800 000 тутси. Мы недооценили зреющую напряженность между этническими группами после колониальной власти Бельгии и не были готовы вмешаться, чтобы предотвратить огромную человеческую трагедию.

Во-вторых, сосредоточить усилия на нескольких “опорных” странах в четырех географических регионах. Эти страны пользуются как региональным, так и, в ряде случаев, общеконтинентальным влиянием. В качестве стимулов можно предложить финансирование ключевой инфраструктуры через Корпорацию финансирования международного развития США в виде конкуренции с китайской инициативой “Один пояс, один пути”; преференции при продаже передовых военных систем, таких как истребители четвертого поколения; военную подготовку, особенно для сил специального назначения и борьбы с терроризмом; и расширенный обмен разведданными.

Недавно назначенная главным союзником за пределами НАТО Кения — естественная опора в Восточной Африке. Ее президента Уильяма Руто только что пригласили с государственным визитом в Вашингтон — отчасти в знак признательности его стране за готовность взвалить на себя сложную миссию по обеспечению безопасности на Гаити, которая принесет большую пользу США.

Нигерия, самая густонаселенная страна континента с огромными природными ресурсами и обширным Атлантическим побережьем, станет ключевым игроком в Западной Африке. У Вашингтона хорошие связи на уровне военных, но Нигерии может понадобиться дополнительная поддержка в борьбе с террористической группировкой “Боко Харам”.

Еще один очевидный выбор — ЮАР, несмотря на неприятный исход выборов в прошлом месяце. Посол США Рубен Бригети недавно сказал мне: “В интересах Америки, чтобы ЮАР преуспевала как демократия во благо собственного народа”. ЮАР — континентальный лидер и зычный голос на Глобальном Юге. Это единственная африканская страна в “Двадцатке”. Наконец, там работают более 600 американских компаний, чьей совокупный доход составляет 10% ВВП ЮАР.

Эфиопия, занимающая второе место на континенте по численности населения, — естественный партнер на севере. После длительного периода стабильности страну недавно поразила гражданская война. США заслуживают похвалы как главный источник гуманитарной помощи, но нам необходимо принять более активное дипломатическое участие. Учитывая поток беженцев из Судана и желание Эфиопии занять семь миллиардов долларов у МВФ и Всемирного банка, сейчас самое время пойти навстречу и оказать экономическую поддержку.

В-третьих, это улучшение связей с влиятельными региональными и глобальными организациями. Важнейший из них — Африканский союз со штаб-квартирой в эфиопской столице Аддис-Абебе. Однако должность посла США пустует уже более года. Госдепартамент должен назначить офицера дипломатической службы с огромным опытом работы в Африке, чтобы заручиться доверием всего континента.

В-четвертых, Вашингтон должен теснее координировать свои действия с союзниками по всему миру. Хороший пример — Франция, сохранившая прочные связи с частью бывших колоний. Хотя Париж также пострадал от изгнания войск (особенно их Нигера и Мали), он сохранил прочные деловые и военные связи с Сенегалом, Кот-д’Ивуаром, Бенином и Чадом. Посему создание совместных американо-французских миссий для военной подготовки или проектов экономического развития не лишено смысла.

В-пятых, это обеспечение поддержки безопасности. Это означает военную подготовку и оснащение через Африканское командование. Это уже делалось поэтапно, но универсальные решения тут не годятся. Так, более тонкий подход мог бы заключаться в отправке инструкторов не только из армии и морской пехоты, но также из резервов США и Национальной гвардии, которым будет проще найти общий язык с меньшими армиями континента.

Что касается военно-морской поддержки, то в феврале в водах Западной Африки был развернут крупный экспедиционный корабль поддержки “Гершель “Вуди” Уильямс” с тяжелыми вертолетами, огромным грузовым потенциалом и командами для подготовки спецназа. Это хорошо, но такие инициативы должны носить постоянный характер, а не временный. Береговая охрана США провела обучение по борьбе с пиратством и наркотрафиком совместно с небольшими прибрежными военно-морскими силами Западной Африки, но и эти меры должны перейти в разряд постоянных.

Наконец, Вашингтон должен бросить вызов пекинскому проекту “Один пояс, один путь”. Успехи китайской инициативы в лучшем случае неоднозначны. Хотя инициативу формально поддержали 40 из 54 африканских стран, ряд строительные проектов оказался ненадлежащего качества, а многие кредиты были аннулированы.

В США есть учреждения вроде Корпорации финансирования развития (КФР), которая финансирует проекты из относительно скромного бюджета в миллиард долларов, зачастую совместно с частным сектором и Агентством США по международному развитию. Например, сейчас КФР помогает финансировать строительство коридора Лобито, железнодорожно-автомобильного проекта через страны черной Африки к югу от Сахары. И Корпорация финансирования развития, и Агентство по международному развитию представляют собой разумный с финансовой точки зрения способ взаимодействия с Африкой, но оба страдают от колоссальной нехватки средств.

Стратегическую важность Африки невозможно переоценить: к 2050 году там будет проживать четверть населения планеты. Великодержавные конкуренты Америки добились глубоких успехов, и без последовательной стратегии США продолжат терять влияние и геополитическое преимущество.

Джеймс Ставридис — обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО и почетный декан Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса. Вице-председатель по глобальным вопросам Carlyle Group, член совета директоров Fortinet, NFP, Ankura Consulting Group и Neuberger Berman