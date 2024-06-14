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Интерфакс-АВН

Пашинян заявил, что не поедет в Белоруссию при Лукашенко

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Никол Пашинян
Никол Пашинян.
Источник изображения: militarynews.ru

Ереван. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не посетит Белоруссию, пока руководителем этой страны является Александр Лукашенко.

"Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (в Карабахе, - "ИФ"), поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?", - сказал Пашинян в парламенте в четверг. Он отметил, что в рамках СНГ и ЕАЭС "в каком-то смысле буду вынужден (сотрудничать с главой Белоруссии)".

"Но хочу заявить, что Белоруссию я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. И ни один официальный представитель Армении не посетит", - сказал Пашинян.

Он заявил, что в отношениях в рамках ОДКБ "теоретически нельзя исключать изменений, если, к примеру, Белоруссия сама решит выйти из ОДКБ или же Лукашенко произнесет такие слова извинения, которые будут приемлемы для армянского народа".

Ранее на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Лукашенко, в частности, заявил: "Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу".

После этого в мае Пашинян заявил, что два государства-члена ОДКБ участвовали в подготовке Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе.

"В подготовке 44-дневной войны (в Карабахе осенью 2020 года, - "ИФ") участвовали наши союзники. Я знаю, по крайней мере, две страны-члена ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", - сказал тогда Пашинян.

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Азербайджан
Армения
Белоруссия
Компании
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Проекты
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