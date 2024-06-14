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Российский военкор Александр Сладков напомнил, что когда в прошлом году в Брянской области силами Росгвардии была разгромлена диверсионная группа ГУР ВСУ, захваченные в плен боевики рассказали, что их задача заключалась в установке заряженных и замаскированных дронов-камикадзе поблизости от определенного объекта. Предполагалось, что в течение ближайших нескольких суток беспилотники будут задействованы сигналом Космической группировки НАТО, после чего направятся на намеченные цели.

Исходя из этого, Сладков предполагает, что ракетные установки НАТО на Украине, возможно, могут управляться дистанционно из другой страны и даже с другого континента. Таким образом, западные ракеты могут наносить удары по российской территории вне планов ВСУ, а по планам Вашингтона или Лондона.

Таким образом, очевидно, что поставленными киевскому режиму ракетными установками управляют американцы, "пенсионеры армии США", которые без ответственности НАТО имеют возможность наносить удары по России. Удары наносят американцы, однако якобы все делает Киев.

Военкор задается резонным в этой ситуации вопросом, как стоит поступить России в условиях создавшейся ситуации. Просто молчать и сбивать, растрачивая на это свой арсенал, или прибегнуть к ассиметричному ответу, используя широкий спектр имеющихся средств? При втором варианте Украине, по сути, придется отвечать за действия НАТО, направленные против России.