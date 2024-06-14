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РИА Новости

Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

Картаполов: возможный выход Армении из ОДКБ скажется только на ней самой

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возможное решение о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не скажется на обороноспособности организации, а скажется лишь на обороноспособности Армении, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что следующим логичным шагом после заморозки членства будет выход страны из ОДКБ. По его словам, теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии "найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа".

"Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому безусловно решение это за армянской стороной. Но дело в том, что, к глубокому сожалению, решение будет принимать нынешнее руководство Армении, которое не руководствуется интересами армянского народа, в этом трагедия", - сказал Картаполов. По словам депутата, Россия надеется, что здравый смысл возобладает именно у армянского народа, а не у руководства страны.

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Страны
Армения
Белоруссия
Россия
Компании
ОДКБ
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4 комментария
№1
14.06.2024 09:51
Если это так, то зачем она там была нужна? Секреты подслушивать, чтобы в НАТО сливать и это кого-то устраивало в России?
0
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№2
14.06.2024 10:15
Цитата, q
Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем
    Последние события в Нагорном Карабахе, продемонстрировали абсолютную бестолковость ОДКБ для безопасности Армении)))
0
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№3
14.06.2024 10:24
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №2
Последние события в Нагорном Карабахе

Возможно нужно относится к истории, как к непрерывной полосе взаимосвязанных событий, а не вырванного из контекста истории нужного и удобного момента.
Если посмотреть на события предшествовавшие "последним событиям в Нагорном Карабахе", то всё становится очевидным. Посмотрите на риторику Алиева в интервью западным СМИ, и Пашиняна.
Первый за свою страну глотку рвет всем, а второй просто сливает Армению под чужие страны.
Как Вы думаете, какая страна представляет больший интерес для европейской безопасности? Ну вот Вам и результат по Нагорному Карабаху.

Я лишь удивлен, почему Армению не убрали из ОДКБ
1. мы сами, а ждали когда она об этом скажет
2. ещё в 2022 году, когда уже было всё более, чем понятно
0
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№4
14.06.2024 10:26
НК не Армения и не был признан даже ею же самой. Подобно тому как РФ признала Абхазию, Ю.Осетию и республики Донбасса. Не к чему претензии поедъявлять.

А вот почему Израиль помогал азерам против армян, это вопрос...
Ощущают последних как конкурентов, в своей экологической нише? "Армяне –запасные евреи."
Или это просьба пиндосских спонсоров, копавших под Армению как союзника РФ.
0
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