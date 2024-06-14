Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме

Картаполов: возможный выход Армении из ОДКБ скажется только на ней самой

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возможное решение о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не скажется на обороноспособности организации, а скажется лишь на обороноспособности Армении, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что следующим логичным шагом после заморозки членства будет выход страны из ОДКБ. По его словам, теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии "найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа".

"Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому безусловно решение это за армянской стороной. Но дело в том, что, к глубокому сожалению, решение будет принимать нынешнее руководство Армении, которое не руководствуется интересами армянского народа, в этом трагедия", - сказал Картаполов. По словам депутата, Россия надеется, что здравый смысл возобладает именно у армянского народа, а не у руководства страны.