Нидерланды выделяют 60 млн. евро на поставку Украине беспилотных систем

ЦАМТО, 13 июня. . Нидерланды выделят 60 млн. евро на производство беспилотных систем для ВС Украины. Средства предназначены, среди прочего, на поставку морских дронов и FPV-дронов.

О данных планах министр обороны Кайса Оллонгрен объявила 11 июня во время визита на Украину, где она, в частности, встретилась с премьер-министром Украины Д.Шмыгалем и министром обороны И.Умеровым.

Как заявляет МО Нидерландов, беспилотная техника играет важную роль в боевых действиях на Украине. Они являются эффективным дополнением традиционных систем вооружения. В рамках объявленного пакета помощи в размере 60 млн. евро Нидерланды направят 20 млн. евро на закупку FPV-дронов через созданную ранее в этом году международную коалицию дронов.

Еще 17,5 млн. евро из общего пакета предназначены для закупки необитаемых надводных аппаратов, которые применяются ВСУ в Черном море против кораблей ВМФ России. Украина может производить аппараты данного типа на территории страны, поэтому Нидерланды, финансируя покупку, также стимулируют украинский ОПК. По заявлению К.Оллонгрен, данные инновации также важны для Нидерландов в качестве примера для реформирования национальных вооруженных сил.

Оставшиеся средства предназначены для финансирования двусторонних поставок дронов разных типов. При этом промышленность Нидерландов также получит прибыль от закупки.

В ходе визита К.Оллонгрен посетила две украинские компании (Destinus и Magura) для получения дополнительной информации об украинских мощностях по производству дронов.

Кроме того, министр посетила военные объекты в районе Львова, предприятия, где ремонтируют и модернизируют военную технику перед возвращением на фронт, а также центр обучения применению БЛА.