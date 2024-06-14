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ТАСС

В центре "Небесный воин" создали квадрокоптер с системой сброса ВОГов револьверного типа

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Готов только прототип дрона, к концу июня он уже отправится на испытания на передовую

ТАСС, 13 июня. Специалисты учебного центра по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Небесный воин" разработали в зоне специальной военной операции (СВО) крупный квадрокоптер с револьверным способом сброса гранат ВОГ-17. Изделие способно нести до 16 гранат сразу, передает корреспондент ТАСС из учебного центра.

"Сделан он на базе хозяйственного дрона. У него будет установлена система сброса револьверного типа ВОГов (боеприпас ВОГ-17 - прим. ТАСС) через барабаны. Будет установлено две системы сброса, которые вместе могут сбрасывать до 16 ВОГов", - рассказал руководитель центра с позывным Пастор.

Он уточнил, что пока готов только прототип дрона, но к концу июня он уже отправится на испытания на передовую. По замыслу разработчиков, дрон сможет летать на дальность до 40 км, а время работы дрона в небе составит порядка часа.

Также беспилотник планируют использовать как дрон-матку, то есть он будет нести на себе несколько мелких FPV-дронов, которые будут отделяться от него и уходить на цель в нужный момент. Это нужно для того, чтобы обойти средства РЭБ противника. Дрон-матка может летать на большей высоте, чем FPV-дроны, и преодолевать зону действия установок РЭБ.

"Небесный воин" - центр подготовки операторов БПЛА, находящийся в зоне спецоперации. Центр создан гражданскими специалистами и финансируется на пожертвования. В нем проходят обучение военнослужащие из различных подразделений. Срок обучения составляет 3-4 недели. Военнослужащих учат работе с FPV-дронами, дронами-разведчиками, а также починке дронов и модернизации боеприпасов для их использования с дронами. 

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1 комментарий
№1
14.06.2024 01:54
Повторение истории авиации 30-х годов прошлого века авиаматка только с радиоуправлением.Цель конечно для зенитчиков крупная и сооблазнительная если дрон разрастется до таких размеров. Только вот ударные возможности колоссальные для формирования роев.
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