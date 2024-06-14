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Военное обозрение

Французы решили устанавливать арторудия на грузовики, чтобы выжить на поле боя, кишащем дронами

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Источник изображения: topwar.ru

Французским инженерам-артиллеристам пришла в голову простая идея: возьмите крупнокалиберное орудие, установите его на грузовик, и вы получите самоходную артиллерию при относительно небольших затратах. Колесные орудия оказались настолько эффективными на поле боя на Украине, что западные армии по-новому взглянули на эту концепцию, пишет издание Defense News.

По словам французского генерала в отставке Шарля Бодуэна, военные действия на Украине сделали стрельбу на дальние расстояния главной темой оборонной выставки Eurosatory, которая стартует в Париже 17 июня. Он отметил, что в этом контексте ожидается, что гаубица Caesar, устанавливаемая на грузовиках KNDS France, станет одной из звезд этого оборонного шоу.

Вы ничем не жертвуете с точки зрения огневой мощи, скорострельности, точности и дальнобойности, и у вас есть грузовик, способный быть маневренным и очень скрытным

- сказал генерал, комментируя идею установить артиллерийские орудия на грузовую бронемашину.

На фоне украинских событий, где всё труднее укрыться от многочисленных дронов, подобной идеей заинтересовались и другие западные страны. По данным Defense News, среди них также Великобритания и Германия.

Украина определенно формирует дискуссию о преимуществах буксируемых и колесных гаубиц

- заявил офицер армии США в отставке Пол Дэниелс.

Такие системы, как, например, Caesar и Atmos (французская и израильская артсистемы, установленные на грузовиках), могут занять позицию, произвести несколько выстрелов и скрыться за считанные минуты. Такую тактику на военном жаргоне называют «стреляй и беги».

По словам представителя компании KNDS Гильема Монсониса, интерес к системам Caesar «значительно возрос» в том числе и в следствии якобы утечки информации от российских солдат, указывающей на то, что это оружие вызывает особые опасения.

Ранее американский генерал Джеймс Рейни отмечал, что будущее буксируемой артиллерии в армии «не радужно», и рассматривается возможность модернизации этих орудий.

В компании KNDS заявили, что предлагается все больше и больше колесных систем и гораздо больше потенциальных покупателей. За последние шесть месяцев произошел шквал закупок колесной артиллерии – Бельгия приобрела Caesar MkII, Бразилия выбрала Atmos, а в апреле Великобритания и Германия объявили о планах приобрести RCH 155 компании KNDS Deutschland на базе восьмиколесного Boxer.

На выставке Eurosatory будут представлены как минимум 10 производителей артиллерийских орудий. Центральным элементом выставки, по словам Бодуэна, станет высокомобильная артиллерийская ракетная система M142.

По данным Defense News, KNDS представит шестиколесный Caesar MkII, а также покажет восьмиколесную версию пушки и гусеничный Panzerhaubitze 2000. BAE Systems покажет буксируемую пушку M777 и модель Archer.

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Страны
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
Boxer GTK
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M777
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