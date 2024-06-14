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ЦАМТО

ВС Грузии приняли на вооружение бронеавтомобили класса MRAP "Вуран"

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Amazon, Vuran, Kirpi
Новая линейка бронированных машин класса MRAP турецкой компании BMC - слева направо: Amazon, новый Vuran, модернизированный Kirpi.
Источник изображения: ВМС

ЦАМТО, 13 июня. Минобороны Грузии объявило о принятии на вооружение партии бронированных автомобилей класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) "Вуран" (Vuran) с колесной формулой 4х4 турецко-катарской компании BMC.

На церемонии приемки, состоявшейся 12 июня в расположении 4-й пехотной бригады в Вазиани, присутствовали замминистра обороны Серго Джанелидзе, посол Турции Али Каан Орбай, а также генеральный директор ASFAT Бехчет Каратас и другие официальные лица.

Посол Турции Али Каан Орбай после завершения церемонии заявил агентству "Анадолу", что турецкий ОПК способен удовлетворить оборонные потребности Грузии, а также отметил, что до 80% работ и материалов для "Вуран" являются турецкими. Посол выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Как сообщалось ранее, соглашение о приобретении 46 бронеавтомобилей "Вуран" между Анкарой и Тбилиси было подписано в 2022 году. Грузия получила первые заказанные бронемашины в начале этого года. Колонна из пяти бронеавтомобилей "Вуран" была заснята на грузинской территории 11 февраля 2024 года.

Бронеавтомобиль "Вуран" 4х4 класса MRAP оснащен двигателем Cimmins ISL мощностью 375 л.с. Обычно в качестве вооружения устанавливается боевой модуль с дистанционным управлением (ДУМВ), вооруженный пулеметом калибра 7,62-мм или 12,7-мм. Поставленная в Грузию модель оборудована легкой ДУМВ израильской компании RAFAEL, оснащенной 40-мм автоматическим гранатометом.

"Вуран" оборудован независимой подвеской с цилиндрическими винтовыми пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами, АБС, централизованной системой подкачки шин, шинами 395/85 R20 со вставками, обеспечивающими возможность продолжения движения при повреждении. Машина комплектуется системой GPS-навигации, камерой заднего вида, автоматической системой пожаротушения и маскировочным освещением.

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Страны
Грузия
Турция
Компании
BMC
Проекты
Astute АПЛ
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