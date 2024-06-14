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ТАСС

Польша не передаст Украине свои комплексы ПВО Patriot

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Яцек Сивера
Яцек Сивера.
Источник изображения: belvpo.com

По словам главы Бюро национальной безопасности Яцека Северы, передача целой батареи Patriot очень опасна и уменьшает безопасность Польши

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Варшава не намерена передавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом в интервью радиостанции Radio Zet заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

"Нет, определенно нет", - ответил он на вопрос ведущего о возможности передачи Украине этих ракетных систем.

По словам главы бюро, "передача целой батареи [Patriot] очень опасна" и "уменьшает безопасность Польши". Он подчеркнул, что эта система ПВО "необходима [Польше] для защиты инфраструктуры и группировок собственных войск".

В апреле о невозможности передать Украине свои системы Patriot заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. 

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Страны
Польша
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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