Электронные ракетные пуски осуществлены в ходе учений нестратегических ядерных сил

Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в Минобороны РФ.

«И осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав экипажей Военно-морского флота (ВМФ) осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил начался 11 июня. Как заявили в Минобороны РФ, он направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия проходил с 21 мая. Ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков.

Учения проходят в три этапа — первый Россия и Белоруссия провели порознь, а второй и третий реализуют совместно.