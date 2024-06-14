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ЦАМТО

Украина планирует до конца года произвести первую БМП Lynx

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БМП KF41 Lynx
БМП KF41 Lynx.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 13 июня. Киев рассчитывает до конца этого года произвести первую бронемашину Lynx на территории Украины совместно с концерном Rheinmetall.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 12 июня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Мы сегодня объявили вместе с компанией Rheinmetall о том, что начинаем на Украине производство БМП Lynx, и до конца этого года будет произведена такая первая машина на Украине", – сказал А.Камышин в видео, опубликованном на сайте агентства Укринформ.

Он добавил, что планируется профинансировать закупку такого производства за счет средств немецкого правительства и добавил, что до сих пор немецкая сторона шла навстречу и поддерживала украинские инициативы. В качестве примера он отметил, что накануне вместе с руководством Rheinmetall открыли производственный цех на территории Украины, осуществляющий ремонт БМП Marder, который финансируется из средств правительства ФРГ.

Как напоминает агентство, глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в марте прошлого года сообщал, что предприятие планирует открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 млн. евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основал совместное предприятие с госконцерном "Укроборонпромом" (переименован в АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП).

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
Укроборонпром
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