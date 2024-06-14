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ЦАМТО

Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства

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Флаги США и Армении. Источник: geoclub.info.

ЦАМТО, 13 июня. Армения и США намерены повысить уровень отношений до стратегического партнерства, следует из совместного заявления правительств двух стран по итогам состоявшегося 11 июня в Ереване заседания стратегического диалога.

Как передает "РИА Новости", в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"В ходе итоговой встречи Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили перспективы углубления связей в предстоящем году, которые будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству", – говорится в документе.

Сообщается, что стороны положительно оценили сотрудничество, направленное на поддержку реформ и демократического прогресса в Армении, а также отметили стремление Еревана к более тесному сотрудничеству с евро-атлантическими структурами и западными странами.

"Соединенные Штаты подтвердили поддержку суверенитета, независимости, демократии и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года", – говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что в ближайшие месяцы Ереван и Вашингтон планируют определить конкретные направления для углубления отношений, передает "РИА Новости".

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Страны
Армения
США
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