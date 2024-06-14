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РИА Новости

"Универсальный солдат". Российская армия захватила ценный трофей

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Беспилотное наземное транспортное средство THeMIS
Беспилотное наземное транспортное средство THeMIS.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Milrem Robotics /

Российские войска "затрофеили" эстонский боевой робот THeMIS

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Страны НАТО продолжают "снабжать" Россию передовыми военными технологиями. В конце мая в зоне СВО удалось захватить роботизированную платформу THeMIS эстонского производителя MILREM Robotics. Эта машина очень интересна для российской оборонки. Наземные дроны из Прибалтики — одни из самых продвинутых не только на Западе, но и во всем мире. О ценном трофее — в материале РИА Новости.

Универсальный робот

THeMIS — одна из немногих военных разработок небольшой Эстонии, не имеющей собственной оборонной промышленности. MILREM Robotics впервые представила этого робота в 2015 году на выставке DSEI в Лондоне, а обновленную версию показали специалистам в 2019-м. THeMIS вызвал на Западе серьезный ажиотаж: в 2021 году к проекту подключились немецкий концерн Krauss-MaffeiWegmann и канадская компания Lumina Technology Partners. Десять стран НАТО уже закупили эти платформы для собственных вооруженных сил. Несколько единиц в 2022-м получила и Украина.

Беспилотная гусеничная модульная платформа THeMis c дистанционной оружейной станцией DM 40/50 на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби

Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

THeMIS — это гусеничное беспилотное наземное транспортное средство с открытой архитектурой. Выпускается в трех вариантах. THeMIS Transport предназначен для доставки боеприпасов на передовую и эвакуации раненых с поля боя. Грузоподъемность — 1200 килограммов, значит, перевозит за раз до 25 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

THeMIS Combat — боевая модификация. Оснащен пулеметами калибров 7,62 и 12,7 миллиметра, 40-миллиметровым автоматическим гранатометом, 30-миллиметровой скорострельной пушкой или противотанковым ракетным комплексом. Оружие стабилизировано — платформа способна вести огонь в движении. Имеются ночной прицел и тепловизор, позволяющие оператору работать в любое время суток на дистанции прямой видимости. Кроме того, на робот можно установить аппаратуру для обнаружения и обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств.

Беспилотное транспортное средство THeMIS

Источник изображения: © Фото : Milrem Robotics

Третий вариант, THeMIS ISR, — разведчик. На нем много датчиков. Главная задача — обеспечить подразделения сухопутных войск информацией о происходящем на определенном участке фронта. Также используется в качестве ретранслятора радиосигнала, платформы радиоэлектронной борьбы и для подсветки цели лазерным лучом, что делает его очень эффективным в связке с высокоточными ударными комплексами.

Интерес оборонки

Шасси выполнено на основе двух боковых броневых корпусов с гусеничными движителями. Между ними — платформа для целевой нагрузки. Силовая установка — гибридная: дизель, аккумуляторная батарея и тяговые электромоторы. Гусеницы охватывают бортовые корпуса, над ними имеются полки для монтажа необходимых средств.

Длина THeMIS — 2,4 метра, ширина — два, высота — 1,15. Снаряженная масса — 1635 килограммов. Скорость — до 20 километров в час. Все агрегаты силовой установки обеспечивают работу в течение 15 часов. Аккумуляторов без дизеля хватает на 90 минут. При монтаже тех или иных нагрузок продолжительность работы сокращается в соответствии с их потреблением энергии.

Данные от видеокамер и различных датчиков "технического зрения" поступают в систему управления с высокой степенью автономности. Машина умеет определять особенности дороги и учитывать их. Предусмотрены режим самостоятельного движения по заданному маршруту и непосредственное управление оператором по радиоканалу.

Роботизированная платформа THeMIS (гусеничная гибридная модульная пехотная система) эстонского производства Milrem Robotics на Международной оборонной выставке в Дохе (DIMDEX), Катар

Источник изображения: © AFP 2024 / KARIM JAAFAR

Роботизированные платформы THeMIS в различном оснащении неоднократно участвовали в учениях как в Эстонии, так и за ее пределами, в том числе проводившихся под эгидой НАТО. Разработка считается очень перспективной.

Российских специалистов в THeMIS интересует многое. Гибридная силовая установка, обеспечивающая длительную работу. Система управления и связанное с ней оборудование (конечно, для полного комплекта было бы неплохо захватить и пульт оператора, но главное все же — сама платформа). Легкое, но прочное бронирование, которое не обременяет и позволяет развивать немалую для наземных робототехнических комплексов скорость. И это далеко не все. Нет сомнений, что та информация, которую извлекут инженеры из боевого трофея, пойдет на благо отечественного ВПК.

Ответ России

В зоне СВО российские войска применяют наземные роботизированные платформы нескольких типов. Например, "Уран-6" — эти гусеничные беспилотники помогали при разминировании Мариуполя и "Азовстали". На машины устанавливали разные минные тралы.

Дебютировала в Донбассе и более продвинутая разработка — комплекс "Маркер", и в колесном, и в гусеничном вариантах. Оснащается как оружием — пулеметами, автоматическими пушками, гранатометами, так и разведывательным оборудованием, которое позволяет наблюдать обстановку в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

Мобильная робототехническая платформа "Маркер"

Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В разработке еще несколько моделей. В частности, гусеничный комплекс "Депеша". По утверждению "Ростеха", это первый в мире наземный FPV-дрон. Оператор в специальных очках через камеру беспилотника управляет им с особой точностью.

"Депеша" — одноразовая платформа. Предполагается нагружать ее взрывчаткой и отправлять в сторону противника для дистанционного самоподрыва. Грузоподъемности в 150 килограммов достаточно для уничтожения даже сильно укрепленных позиций.

А "Багги" от ВНИИ "Сигнал" берет на борт уже 250 килограммов. По фугасному воздействию этот дрон сравним с авиабомбами ФАБ-250, которые сыграли большую роль в освобождении в том числе Авдеевки. Комплекс разгоняется до 40 километров в час, что в сочетании с малыми габаритами затрудняет его поражение огнем противника. А запас хода — 45 километров.

FPV-комплекс "Багги"

Источник изображения: © Фото : Ростех/Telegram

"Импульс-М" компаний "Гумич" и "Ростехом" перевозит до тонны. Может ставить и снимать мины, транспортировать боеприпасы, эвакуировать раненых, бить по бронетехнике противника из ПТРК. Особенность системы — полностью российский модуль управления с искусственным интеллектом, позволяющим аппарату во многих ситуациях действовать самостоятельно. К примеру, "Импульс-М" в случае нарушения канала связи с оператором возвращается к месту старта по точкам на местности, зафиксированным в бортовом компьютере.

В общем, трофейный наземный дрон нам как нельзя кстати. Россия активно занимается беспилотными системами, и любой западный образец для отечественной оборонки — на вес золота. THeMIS теперь поможет создать более эффективные средства для борьбы с вражескими роботами и придаст импульс для разработки более совершенных собственных боевых комплексов.

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