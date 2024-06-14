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ТАСС

Кононенко рассказал, что специалисты еженедельно проводят мониторинг питания на МКС

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Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко
Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Командир отряда космонавтов Роскосмоса сообщил, что рационы питания комплектуются из продуктов, специально разработанных и отвечающих требованиям, предъявляемым для употребления в условиях космического полета

МКС, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН еженедельно проводят мониторинг питания членов российского экипажа на Международной космической станции (МКС) и на основании его результатов направляют космонавтам индивидуальные рекомендации, сообщил специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Во время полета специалисты ИМБП РАН проводят мониторинг питания членов экипажа по результатам определения массы тела, по субъективной оценке питания (один раз в неделю) и по результатам выполняющихся специалистами других подразделений ИМБП клинико-физиологических и биохимических исследований. В процессе полета на основании результатов мониторинга питания космонавтам направляют индивидуальные рекомендации, если в этом есть необходимость", - рассказал Кононенко.

Рационы питания для космонавтов комплектуются из продуктов, специально разработанных и отвечающих требованиям, предъявляемым для употребления в условиях космического полета, а также прошедших специальные испытания в климатической камере. "Продукты питания делятся по группам - консервированные (термостабилизированные), обезвоженные (методом тепловой или сублимационной сушки), фруктово-ягодные десерты, натуральные формы (хлеб, печенье, конфеты, орехи), напитки (чай, кофе, соки) и свежие продукты (фрукты, овощи)", - уточнил космонавт.

По словам командира отряда космонавтов Роскосмоса, энергетическая ценность рациона находится в пределах 2 700 - 3 000 Ккал. "При этом белки должны обеспечивать 12-15%, жиры - 30-35% и углеводы 50-55% от суточной калорийности рациона. Рационы комплектуются по 16-дневному циклу меню и состоят из 2-х частей: основной и дополнительной", - сказал Кононенко.

Космонавт отметил, что в основную часть рациона входят при приема пищи - завтрак, обед и ужин. "Формируется она на основании проведенного анализа дегустационных оценок продуктов ранее летавшими на МКС космонавтами, то есть без учета индивидуальных вкусовых предпочтений членов экипажа. Дополнительная часть 16-суточного рациона предназначена для увеличения разнообразия питания и замены неприемлемых для определенного космонавта продуктов в основной части на продукты из дополнительных наборов, которые формируются из наиболее предпочитаемых для космонавта продуктов", - рассказал специальный корреспондент ТАСС. 

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