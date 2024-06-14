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ЦАМТО

Airbus приступила к летным испытаниям первого A-400M "Атлас" для Казахстана

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A-400M "Атлас"
Самолет ВТА A-400M "Атлас" ВВС Казахстана.
Источник изображения: Airbus

ЦАМТО, 13 июня. Компания Airbus Defence and Space 10 июня сообщила о начале на предприятии в Севилье летных испытаний первого из двух заказанных МО Казахстана самолетов ВТА A-400M "Атлас" (с.н. MSN139).

После пятичасового полета в районе Уэльвы и Севильи на юго-западе Испании самолет успешно выполнил посадку. В ходе мероприятия были проверены двигатели и другие основные системы A-400M.

Как сообщал ЦАМТО, 1 сентября 2021 года Airbus Defence and Space объявила о подписании с Республикой Казахстан контракта на поставку двух самолетов ВТА A-400M "Атлас". Казахстан стал девятым покупателем A-400M и первым экспортным заказчиком самолета с 2005 года. Стоимость продажи не раскрывалась. Контракт также включает полный пакет услуг по техническому обслуживанию самолетов и обучению личного состава.

Как предполагается, самолеты будут применяться в интересах вооруженных сил, гражданских властей и для поддержки гуманитарных миссий, наряду с девятью ранее поставленными Airbus C-295.

Выкатка первого A-400M для Минобороны Казахстана состоялась в апреле 2024 года, после чего начались его наземные испытания. Поставка самолета должна быть выполнена до конца 2024 года.

Общий заказ на поставку самолетов A-400M на текущий момент составляет 178 ед. (Бельгия – 7, Германия – 53, Франция – 50, Испания – 27, Великобритания – 22, Турция – 10, Люксембург – 1, Малайзия – 4, Индонезия – 2, Казахстан – 2). Всего поставлено 126 самолетов, общий налет которых превысил 180 тыс. часов.

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Бельгия
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A400M
C-295 CASA
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