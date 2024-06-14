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Интерфакс-АВН

Канада начала передачу Украине бронемашин

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Билл Блэр
Билл Блэр.
Источник изображения: i.ytimg.com

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Первые четыре бронемашины, построенные Канадой для Киева, будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил министр обороны Билл Блэр.

"Первые четыре из 50 новых бронемашин направляются в Вооруженные силы Украины", - написал он в соцсети.

Блэр отметил, что этим летом украинские военные будут обучены их использованию.

Тем временем, согласно сообщению, размещенному на сайте министерства обороны Канады, первые четыре из 50 бронемашин, обещанных Украине, отправляются в Европу, где этим летом военнослужащие ВСУ пройдут обучение по их использованию.

Уточняется, что первые 10 из бронемашин идут в модификации санитарной машины.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
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