Министры обороны НАТО утвердят план по выделению Киеву оружия на $40 млрд в год

План должен быть окончательно одобрен лидерами стран альянса на саммите в Вашингтоне 9-11 июля

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Министры обороны НАТО на двухдневной встрече в Брюсселе в предварительном порядке утвердят план по выделению Украине оружия на $40 млрд в год, координировать поставки будет альянс, поставки должны стать обязательными для всех членов НАТО, кроме Венгрии, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи.

Этот план должен быть окончательно одобрен лидерами стран НАТО на саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля.

Министры обороны также пройдут по всей повестке альянса перед саммитом: рассмотрят ситуацию на Украине, обсудят свои военные планы "по противодействию и сдерживанию" России, рассмотрят обвинения в адрес России в якобы проводимых актах саботажа на оборонных предприятиях стран НАТО, проведут заседание Совета Украина - НАТО и группы ядерного планирования альянса.

План НАТО

"Я ожидаю, что министры одобрят план по усилению роли НАТО в предоставлении помощи Украине. Это ключевой элемент пакета помощи Украине, который будет согласован на саммите в Вашингтоне", - сказал Столтенберг. По его словам, в соответствии с этим планом страны НАТО должны поставлять $40 млрд военной помощи Украине ежегодно. "С начала конфликта страны НАТО предоставляли $40 млрд военной помощи каждый год. Мы должны сохранить этот минимум столько, сколько потребуется", - добавил он.

Как отметил генсек, поставки оружия Украине в рамках плана станут обязательными для стран НАТО, их будут координировать командные структуры альянса под руководством генерала Кристофера Каволи. "Мы видели, что США 6 месяцев согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО. Чем дольше идет война, тем важнее для нас предсказуемость, отчетность и справедливое распределение расходов", - сказал он.

При этом Столтенберг подтвердил, что Венгрия не будет участвовать в поставках летального оружия на Украину и в отправке туда своих инструкторов, но будет участвовать в финансировании "бюджета НАТО".

Структура НАТО в Лиссабоне

Столтенберг также пояснил, как на практике будет осуществляться координация военных поставок на Украину после ее передачи от США к НАТО: "Сегодня уже работает группа НАТО по обеспечению помощи Украине в Лиссабоне. Это довольно большая организация, которая занимается тем, что собирает вместе различные пакеты военной помощи, различные виды оружия, необходимые для них боеприпасы, запчасти, ремонтные возможности, а также координирует тренировки [украинского персонала]. Сейчас ей руководит генерал Кристофер Каволи в своей должности американского командующего в Европе. В будущем эта структура все еще будет находиться под руководством генерала Каволи, но в его функции главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе".

Новый план приблизит Украину к вступлению в НАТО

По словам Столтенберга, этот план по оказанию долгосрочной помощи Украине приблизит Киев к членству в альянсе. При этом он подчеркнул, что для приглашения Украины в НАТО ей надо победить в конфликте с Россией. "Нам надо убедиться в том, что Украина победит. Это минимальное условие для того, чтобы Украина стала членом альянса", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли НАТО на саммите в июле пообещать "украинцам на фронте", что страна вступит в альянс.

Кроме того, по словам генсека, он ожидает, что саммит НАТО согласует "мощный текст по вопросу членства Украины". "Я ожидаю, что саммит согласует мощный текст, что он будет яснее в том, что Украина станет членом альянса", - добавил он.

Ядерное оружие

Столтенберг отошел от обычной для НАТО практики не раскрывать содержание обсуждений в группе ядерного планирования, и отметил, что министры в том числе обсудят тот факт, что первые европейские истребители F-35, базирующиеся в Нидерландах, в июне будут готовы к выполнению ядерных миссий НАТО.

"Эта министерская встреча также будет включать заседание группы планирования по ядерному оружию, на котором союзники обсудят продолжающуюся адаптацию ядерных мощностей под текущую среду безопасности. Мы достигли существенного прогресса в этой адаптации. В июне первые боевые самолеты F-35 будут подготовлены Нидерландами для ядерных миссий НАТО, и США модернизируют свое ядерное оружие в Европе", - сказал он.

"Мы говорим о программах совместного использования ядерного оружия (которые подразумевают возможность использования самолетов - носителей неядерных стран НАТО для нанесения ударов американскими ядерными бомбами - прим. ТАСС). США имеют ядерные бомбы в Европе, и отдельные страны НАТО участвуют в программах совместного использования. Это не новые программы, они реализуются на протяжении многих лет", - сказал Столтенберг.

Программы совместного использования ядерного оружия НАТО начали реализовываться в 60-х годах прошлого века. Они преследовали две цели: увеличить количество потенциальных носителей тактического ядерного оружия за счет военной авиации неядерных государств НАТО, а также значительно осложнить задачу СССР по определению потенциальных носителей ядерного оружия в воздухе. В рамках этих программ проводятся регулярные учения без загрузки ядерных боеприпасов.

В программе участвуют 5 неядерных государств НАТО - Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция, на авиабазах которых складированы, согласно утечкам, по 20 американских тактических авиабомб на каждую из стран-участниц. США отказались выводить свое тактическое ядерное оружие из Европы после завершения холодной войны.