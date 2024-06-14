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На Украине сообщили о размещении в Крыму комплексов С-500

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Буданов: Россия разместила в Крыму комплексы С-500 «Прометей»

Россия разместила в Крыму новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его слова приводятся в Telegram-канале издания «Страна».

В мае американское издание The National Interest (TNI) написало, что «Прометей» может обеспечить России зенитное преимущество в ходе специальной военной операции (СВО). В публикации говорится, что даже самое совершенное западное оружие, которое передали Киеву, будет в опасности.

В апреле Сергей Шойгу, возглавлявший тогда Минобороны, рассказал, что, что в 2024 году Вооруженные силы впервые получат С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
С-500
Персоны
Шойгу Сергей
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