Politico: итоги выборов в Европарламент предвещают ослабление поддержки Украины

Как считает бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хезер Конли, если на досрочных выборах во Франции большинство получит партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", то новые политические инициативы по выделению средств в помощь Киеву могут быть заморожены

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Результаты выборов в Европарламент могут предвещать ослабление поддержки Украины Западом и усталость от конфликта, что вызывает беспокойство американских и европейских чиновников. Об этом сообщила газета Politico.

Как пишет издание, официальные лица США и Европы обеспокоены тем, что усиление позиций крайне правых в Европарламенте "предвещает растущую усталость Запада" от боевых действий на Украине.

Как считает бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хезер Конли, если на досрочных выборах во Франции большинство получит партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", получившая наибольшее число голосов на выборах в Европарламент, новые политические инициативы по выделению средств в помощь Киеву могут быть заморожены. Что касается ФРГ, где значительного успеха на европейских выборах добилась правая партия "Альтернатива для Германии", результаты голосования могут стать "предупреждением о взятом взаймы времени" для канцлера Олафа Шольца, заявил Politico экс-помощник заместителя министра обороны США Джим Таунсенд.

Кроме того, многие бывшие чиновники считают, что результаты выборов в Европе могут способствовать активизации военных поставок Киеву в ближайшие месяцы на фоне возможной победы в президентской гонке в США республиканца Дональда Трампа. Politico уточняет, что власти стран Запада активно предпринимают шаги, чтобы направить Украине как можно больше помощи в ближайшее время.

Выборы в Европарламент созыва 2024-2029 годов прошли во всех странах ЕС с 6 по 9 июня. Свои позиции в ходе голосования во многих государствах ЕС улучшили правые и крайне правые партии. Во Франции представители этих политических сил набрали вдвое больше голосов, чем получил центристский блок президента Эмманюэля Макрона, позднее принявшего решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов. Правые силы укрепили позиции и в ряде других стран ЕС. Политическая напряженность после выборов привела к падению фондовых индексов в Западной Европе.