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ТАСС

Госдеп: Байдену потребовалось несколько недель, чтобы разрешить удары оружием США по РФ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Drew Angerer/ Getty Images

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит ушла от ответа на вопрос журналистов, могут ли США или НАТО разрешить наносить удары западным оружием вглубь России

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Президенту США Джо Байдену потребовалось несколько недель для принятия решения разрешить наносить удары американским вооружением по территории России. Об этом рассказала на спецбрифинге постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Мы получаем от наших друзей на Украине информацию в режиме реального времени о том, какая помощь им нужна, <...> как это было в начале мая, они обратились к США с вопросом о возможном нанесении ударов по российской территории в районах, где русские наносят удары непосредственно по Харькову или вокруг него. Мы приняли эту информацию к сведению. В течение нескольких недель президент принял решение. Он решил, что такие удары мы можем поддержать, и это последнее событие", - сказала она.

При этом она ушла от ответа на вопрос журналистов, могут ли США или НАТО разрешить наносить удары западным оружием вглубь России. "Что произойдет в будущем, предсказать сложно, но главное здесь - поддерживать открытые каналы связи с нашими друзьями на Украине и понимать, каковы их потребности на поле боя в режиме реального времени и как мы будем поддерживать их в дальнейшем", - пояснила она.

Ранее Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации газеты The New York Times, решение вступило в силу 30 мая.

Как написал 31 мая в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО". По его словам, "это никакая не военная помощь", а "участие в войне" против РФ. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
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