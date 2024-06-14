Саудовский кронпринц на встрече с Зеленским поддержал усилия по урегулированию на Украине

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также "последние события в контексте украинско-российского кризиса"

ДУБАЙ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Джидду, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также "последние события в контексте украинско-российского кризиса". Наследный принц, как отмечает агентство, подтвердил "поддержку всех международных усилий, направленных на урегулирование кризиса, а также обсуждение способов смягчения вызванных им гуманитарных последствий".

2 июня агентство DPA сообщило со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде, что королевство не собирается участвовать в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. По данным DPA, президент Украины планировал посетить Саудовскую Аравию 1 июня, однако визит был отложен.

Берн пригласил на форум более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Швейцарское руководство проинформировало, что РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.