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ТАСС

Саудовский кронпринц на встрече с Зеленским поддержал усилия по урегулированию на Украине

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Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
Источник изображения: EPA-EFE/ ATHIT PERAWONGMETHA/ POOL

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также "последние события в контексте украинско-российского кризиса"

ДУБАЙ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Джидду, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также "последние события в контексте украинско-российского кризиса". Наследный принц, как отмечает агентство, подтвердил "поддержку всех международных усилий, направленных на урегулирование кризиса, а также обсуждение способов смягчения вызванных им гуманитарных последствий".

2 июня агентство DPA сообщило со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде, что королевство не собирается участвовать в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. По данным DPA, президент Украины планировал посетить Саудовскую Аравию 1 июня, однако визит был отложен.

Берн пригласил на форум более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Швейцарское руководство проинформировало, что РФ не входит в число приглашенных на эту встречу. 

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Швейцария
Проекты
БРИКС
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