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РИА Новости

"Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" завершили учение с ракетным оружием

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба, 12 июня 2024 года
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба, 12 июня 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Arial Ley

"Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" завершили учение с ракетным оружием в Атлантике

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" Северного флота России завершили учение по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане и прибыли на Кубу, сообщили в Минобороны РФ.

"Отряд кораблей Северного флота завершил учение по применению высокоточного ракетного оружия и прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения экипажи фрегата и подлодки отработали применение высокоточного ракетного оружия. Они использовали для этого способ компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров. Операторы на рабочих местах вводили параметры имитированных надводных целей, поражение этих объектов производилось без фактического пуска ракет. Для выдачи целеуказания использовался корабельный вертолёт Ка-27, поднятый в воздух с борта фрегата, "Казань" проводила тренировку находясь в подводном положении.

"Действия личного состава уверенные, нормативы отработаны согласно временным рамкам, оцениваю учение на оценку отлично", - приводит Минобороны РФ слова командира фрегата капитана второго ранга Павла Конова.

Вместе с фрегатом и атомной подводной лодкой в Гавану прибыли танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Отмечается, что в ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.

Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", совершил трансатлантический переход. Такой же переход в подводном положении совершил и экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Казань". Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" являются носителями современного высокоточного ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет "Циркон", крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс".

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  • В новости упоминаются
Страны
Куба
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Ка-27
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Военные учения
ГЗЛА
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