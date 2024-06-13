Формат лицензии формально определяет статус букмекерской конторы, формат ее деятельности в зависимости от юрисдикции. Это значит, что в каждой отдельно взятой стране легальность букмекера определяется особенностями национального законодательства. К примеру, не трудно догадаться, почему не работает 888Starz в России.

Ответ лежит на поверхности. Этот букмекер имеет международную лицензию, однако в соответствии с нормами российского законодательства в сфере азартных игр, деятельность компании с оффшорными лицензиями запрещены.

Что из этого вытекает. Официальный сайт конторы блокируется провайдерами, поэтому игрокам в РФ для доступа на игровую платформу международного букмекера необходимо искать и использовать альтернативные способы входа.

Предлагаем вам краткий обзор доступных способов обхода блокировки, с помощью которых вы можете попасть на сайт 888Starz и перейти непосредственно к игре.

Известные способы обхода блокировки

Как показывает практика, сегодня получить сегодня доступ к сайту оффшорной букмекерской конторы в России можно самыми разными способами. Если нелегальному букмекеру оказывать услуги на рынке запрещено, то для частных лиц, за использование заблокированных игровых ресурсов в собственных целях ответственности нет.

Для справки! Пользователь, которого интересуют ставки в международной компании 888Starz, играет на свой страх и риск, полагаясь только на репутацию конторы.

Чтобы получить информацию о доступных способах получить доступа к сайту конторы игроку нужно:

сделать запрос на суппорт в техподдержку букмекера;

отправить СМС с запросом в техподдержку;

самостоятельно найти альтернативную ссылку для входа на сайт букмекера;

получить зеркало сайта БК в социальных сетях или на партнерских ресурсах;

использовать для игры мобильные версии букмекера.

Букмекерская контора, официальный сайт которой заблокирован интернет - провайдерами, сама ищет варианты контакта со своими клиентами. В данном случае именно рассылка адреса рабочего зеркала является самым распространенным способом, который обеспечивает своевременный и быстрый вход на рабочий сайт 888Starz.

Если говорить про другие существующие способы обхода блокировки, то здесь выбор игрока определяется уровнем его технической подготовки. Например, для доступа к запрещенным сайтам в обход блокировки можно использовать:

Способы обхода блокировки Доступность Эффективность Измененные настройки в прокси-сервере свободно 50/50 VPN-сервисы, открывающий доступ к заблокированным ресурсам через другой IP-адрес свободно нормальная Различные плагины и анонимайзеры свободно 50/50

В каждом отдельном случае можно получить доступ к web-странице нелегального букмекера. Другое дело, что сумеет ли игрок самостоятельно выполнить необходимые манипуляции и получить доступ к сайту, или нет. Более того, не всегда использование альтернативных вариантов доступа способно обеспечить хорошее быстродействие искомого сайта.

Есть еще один способ быстро и без проблем войти на игровую страницу оффшорного букмекера, воспользоваться мобильными приложениями. Однако в случае с букмекером 888Starz этот вариант пока не работает, так как у конторы нет официальных мобильных софтов.

Оптимальный вариант доступа - рабочее зеркало

Давайте оставим обзор способов обхода блокировки на другой случай. В данной ситуации лучше всего лучше узнать, что такое рабочее зеркало 888Starz.

По сути, зеркало является зеркальной копией официального сайта, который заблокирован. Отличается копия только IP-адресом. Т.е. все самое основное, интерфейс, расположение разделов, основные опции и кнопки на зеркале расположены так же, как и на главном сайте. Более того, игроку для входа в свой личный профиль достаточно использовать свой пароль и логин. Никакой новой регистрации не нужно.

Через зеркало игрок имеет доступ ко всему игровому продукту, включая линию для ставок, раздел с азартными играми. Ставки оформляются в обычном режиме, пополнение счета осуществляется через привычные способы оплаты. Таким же образом через зеркало оформляются выплаты.

Все то же самое, что и на официальном ресурсе с одной лишь разницей. Альтернативный сайт имеет другой IP-адрес, зарегистрированный в другой доменной зоне.

Именно благодаря другому адресу зеркало работает, обеспечивая доступ к игровой платформе. Естественно, в скором времени альтернативный сайт так же будет заблокирован, однако вместо него появляется новый сайт, с новым IP-адресом и так может продолжаться до бесконечности. Появляется очередное новое зеркало 888Starz, которое игроки используют для обхода блокировки.

Единственный минус во всем этом заключается в том, что через два, три дня последует очередная блокировка и зеркало перестанет работать. Поэтому, пользователям нет никакого смысла запоминать ссылку на рабочее зеркало. Соответственно, каждый раз нужно искать новый альтернативный сайт.

Как найти действующее зеркало заблокированного сайта?

Опять же, вариантов поиска альтернативных сайтов для входа на заблокированную игровую платформу предостаточно. Доступ через зеркала является уже отработанной до совершенства схемой и этим способом пользуются миллионы пользователей.

Через систему рабочих зеркал работают не только игровые сайты, но и масса других интернет - платформ, доступ к которым заблокирован в силу разных причин. В случае с Россией - это повсеместная практика, так Рунет давно уже контролируется соответствующими органами.

Тем не менее, именно благодаря рабочим зеркалам пользователи в РФ могут получить доступ ко многим известным игровым ресурсам. Чтобы облегчить дальнейший поиск ссылок на альтернативные сайты, предлагаем использовать следующие варианты:

самостоятельный поиск зеркала в браузерах;

искать на тематических сайтах, освещающих тему гемблинга или воспользоваться партнерскими ресурсами;

искать в социальных мессенджерах;

можно оформить через техническую поддержку букмекера подписку на получение актуальных ссылок.

Все перечисленные способы поиска доступны. Другое дело, что используя различные способы доступа, результат может быть разным. Например! Когда поиск может закончиться ссылкой, полученной с мошеннических ресурсов. В данной ситуации высока вероятность, что ваши данные попадут в руки мошенников, включая средства на игровом счету.

Искать самостоятельно рабочие ссылки может занять много времени. Не факт, что найденное зеркало будет на момент поиска актуальным и обеспечит доступ на игровой сайт.

Самый простой и надежный способ - обратиться за ссылкой в техподдержку. Букмекер заинтересован в том, чтобы его клиенты имели постоянный доступ к сайту, поэтому на соответствующий запрос отправляет актуальную ссылку.

Как вариант, можно искать зеркало через социальные мессенджеры. Многие букмекеры, в том числе и 888Starz, имеют свои Telegram-каналы. В данном случае источник надежный, а актуальность альтернативной ссылки не вызывает сомнения.

Казино 888Starz. Источник: 888Starz

Как пользоваться альтернативными способами входа?

Игрокам, которые намереваются постоянно делать ставки в 888Starz, рекомендуется иметь в своем арсенале целый набор способов доступа на игровой сайт. Естественно, при желании можно выбрать зеркало в качестве основного способа обхода блокировки, однако и другие способы могут пригодиться.

В случае, если возникнет проблема с поиском актуального зеркала, можно подключиться через VPN-сервис. Рекомендуется иметь под рукой не один, а несколько ресурсов. Причем лучше всего иметь доступ к платным ресурсам, так как они обеспечивают быстрое и надежное соединение.

Не помешают и анонимайзеры. Правда, данный способ в Рунете не всегда выручает, тем не менее. Попробовать можно, хотя бы для того, чтобы получить доступ в свой личный профиль.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Игроку нужно заранее обеспечить себя самым надежным способом обхода блокировки. Чем проще получить доступ к сайту букмекера, тем проще будет делать ставки. Оптимальный вариант - рабочее зеркало. Имея ссылку на альтернативный сайт можно делать ставки как в прематче, так и в Live. Все остальные способы не могут гарантировать постоянный и полноценный доступ к игровой платформе.