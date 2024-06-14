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РИА Новости

"Не будет времени". В США оценили ответ Путина на поддержку Западом Украины

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба, 12 июня 2024 года
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба, 12 июня 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Arial Ley

Политолог Доктороу: сближением с Кубой Россия ответила Западу на поддержку Киева

МОСКВА, 12 июня/ Радио Sputnik. Сближение России и Кубы чрезвычайно эффективный ответ президента РФ Владимира Путина на стратегию Запада вооружать Украину, такого мнения придерживается американский политолог Гилберт Доктороу.

"Отправляя российские корабли в Карибское море, Путин делает прямое заявление Западу – если США разместят свои ракеты на расстоянии 10–20 минут полета от Москвы или Петербурга, он может ответить им тем же. Россия может разместить свои боеголовки в Карибском бассейне на расстоянии 5–10 минут полета от Вашингтона. У США не будет времени на ответные меры, и эти ракеты будет невозможно остановить. Таким образом, Путин говорит, что у России есть ответ на каждую угрозу, которую им могут представить США", – сказал эксперт в интервью индийскому телеканалу WION.

По мнению аналитика, в последние годы Москва и Гавана вновь сблизились до уровня сотрудничества, каким оно было до 1991 года.

Доктороу отметил, что Вашингтону не следует забывать про других союзников России в этом регионе, таких как Боливия, Никарагуа и Венесуэла.

В среду в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", накануне отрабатывавшие в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия.

Они будут находиться на рейде в порту кубинской столицы до 17 июня.

Ранее радио Sputnik сообщило, что, по мнению полковника в отставке Виктора Баранца, создание военных баз на Кубе помогло бы России "взять Америку на прицел".

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Страны
Боливия
Венесуэла
Куба
Никарагуа
Россия
США
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
Персоны
Путин Владимир
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