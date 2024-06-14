"Не будет времени". В США оценили ответ Путина на поддержку Западом Украины

Политолог Доктороу: сближением с Кубой Россия ответила Западу на поддержку Киева
МОСКВА, 12 июня/ Радио Sputnik. Сближение России и Кубы чрезвычайно эффективный ответ президента РФ Владимира Путина на стратегию Запада вооружать Украину, такого мнения придерживается американский политолог Гилберт Доктороу.
По мнению аналитика, в последние годы Москва и Гавана вновь сблизились до уровня сотрудничества, каким оно было до 1991 года.
Доктороу отметил, что Вашингтону не следует забывать про других союзников России в этом регионе, таких как Боливия, Никарагуа и Венесуэла.
В среду в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", накануне отрабатывавшие в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия.
Они будут находиться на рейде в порту кубинской столицы до 17 июня.
Ранее радио Sputnik сообщило, что, по мнению полковника в отставке Виктора Баранца, создание военных баз на Кубе помогло бы России "взять Америку на прицел".