В США не подтверждают данные о передаче Киеву еще одной батареи Patriot

Заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх отметила, что Соединенные Штаты знают, что противовоздушная оборона является приоритетом для Украины

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Белый дом и Пентагон не подтверждают появившуюся в СМИ информацию о передаче Соединенными Штатами Украине еще одной батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Отвечая на просьбу подтвердить сведения об отправке, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил: "Не могу это подтвердить, потому что я здесь сегодня не для того, чтобы делать какие-либо заявления о конкретных средствах противовоздушной обороны. Я скажу вам, что для президента [США Джо] Байдена главным приоритетом является предоставление Украине большего количества систем противовоздушной обороны. Если и когда у нас будут объявления по этому поводу, мы обязательно сообщим вам", - сказал он на брифинге, который проходил на борту самолета Байдена, вылетевшего из США в Италию на саммит Группы семи.

Позднее на регулярном брифинге для журналистов заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх также попросили подтвердить информацию о передаче ЗРК Киеву. "Я видела некоторые сообщения по Patriot, и у меня нет никаких заявлений по батарее Patriot на сегодняшний день", - отметила она. США, продолжила Сингх, "знают, что противовоздушная оборона является приоритетом для Украины". Сингх подчеркнула, что помощь Киеву будет рассматриваться 13 июня в Брюсселе на очередном заседании созданной Западом контактной группы по военному содействию Украине, в котором примут участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Байден одобрил развертывание еще одной батареи Patriot на Украине. Она будет передислоцирована с территории Польши и может быть доставлена на украинский фронт уже в течение нескольких дней.

О Patriot для Украины

Как заявил 13 мая журналистам Салливан, его страна пытается добиться от своих зарубежных союзников поставки Украине дополнительных батарей Patriot, однако речи в любом случае не идет о возможности передачи Киеву десятков таких систем. Ранее власти Киева утверждали, что им нужны в том числе еще семь ЗРК Patriot, чтобы эффективно противостоять России. Как передала со ссылкой на источники газета Financial Times, Греция и Испания испытывают сильное давление со стороны других членов Евросоюза и НАТО, требующих предоставить Украине больше систем ПВО. В начале апреля британский журнал The Economist сообщил со ссылкой на источники, что российские войска уничтожили несколько комплексов Patriot, переданных США Украине. Точное количество не указывалось.

В конце 2022 года американские власти сообщили об очередном пакете военной помощи на $1,85 млрд, в который впервые вошла батарея Patriot. Армейские мобильные ЗРК Patriot начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Они производятся корпорацией Raytheon и способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые, а также баллистические ракеты средней и меньшей дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет, в зависимости от модификации. По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на момент ее отправки. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: $400 млн - пусковые установки, командный модуль и радиолокационная станция, около $700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн.