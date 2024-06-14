В постпредстве России заявили, что ЕС лжет, что хочет мира на Украине

Российская дипмиссия напомнила о словах главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что знает, как "закончить войну на Украине"

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Евросоюз лжет, когда говорит о своем желании добиться мира на Украине дипломатическим путем, отмечает постпредство России при ЕС в комментарии в своем Telegram-канале, приводя в качестве подтверждения заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля.

"ЕС лжет о своем намерении добиться мира на Украине дипломатическими средствами. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге 12 июня (написанном под конференцию по Украине в Швейцарии 15 июня - прим. ТАСС), что "ЕС хочет мира на Украине". Однако 3 мая 2024 года он заявил следующее: "Я знаю, как закончить войну на Украине. Я могу закончить ее за пару недель, просто прекратив поставки [оружия]. Если господин Боррель знает, как достичь мира, почему бы ему не реализовать свой собственный план?" - отмечает российская миссия.

Вопросы о новых поставках оружия на Украину по линии НАТО будут обсуждаться 13-14 июня на встрече министров обороны альянса в Брюсселе и по линии ЕС, через так называемый Европейский фонд мира - на саммите Евросоюза 27-28 июня.