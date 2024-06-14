Войти
ТАСС

В постпредстве России заявили, что ЕС лжет, что хочет мира на Украине

323
0
0
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Jean-Francois Badias

Российская дипмиссия напомнила о словах главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что знает, как "закончить войну на Украине"

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Евросоюз лжет, когда говорит о своем желании добиться мира на Украине дипломатическим путем, отмечает постпредство России при ЕС в комментарии в своем Telegram-канале, приводя в качестве подтверждения заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля.

"ЕС лжет о своем намерении добиться мира на Украине дипломатическими средствами. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге 12 июня (написанном под конференцию по Украине в Швейцарии 15 июня - прим. ТАСС), что "ЕС хочет мира на Украине". Однако 3 мая 2024 года он заявил следующее: "Я знаю, как закончить войну на Украине. Я могу закончить ее за пару недель, просто прекратив поставки [оружия]. Если господин Боррель знает, как достичь мира, почему бы ему не реализовать свой собственный план?" - отмечает российская миссия.

Вопросы о новых поставках оружия на Украину по линии НАТО будут обсуждаться 13-14 июня на встрече министров обороны альянса в Брюсселе и по линии ЕС, через так называемый Европейский фонд мира - на саммите Евросоюза 27-28 июня. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
23.04.2014
Фактор НАТО
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
12.11.2012
Будущее программы Нанна–Лугара
30.05.2012
HeliRussia-2012
04.10.2011
«Слабая Россия — это самый жуткий кошмар для США»
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
03.03.2009
КИЕВ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ РАСПУТЬЕ. Украина Россию потеряла и Запад не приобрела
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 10:26
  • 4
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море
  • 14.06 09:02
  • 10
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 14.06 07:07
  • 1
Расклад военных сил в Европе
  • 14.06 06:08
  • 1910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.06 04:58
  • 282
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 14.06 02:18
  • 1
Военкор: Ракетные установки НАТО на Украине, возможно, управляются дистанционно
  • 14.06 02:07
  • 1
Глава Роскосмоса заявил о намерении готовить кадры "практически с детского сада"
  • 14.06 01:54
  • 1
В центре "Небесный воин" создали квадрокоптер с системой сброса ВОГов револьверного типа
  • 13.06 15:49
  • 2
Трофейный украинский Т-72АМТ превратили в дистанционно управляемый танк Vася
  • 13.06 15:42
  • 467
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 13.06 11:39
  • 2
Появится ли у России национальная идея?
  • 13.06 10:47
  • 496
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У