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ТАСС

В порту Гаваны с почетом встретили корабли ВМФ РФ

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: Центральный Военно-Морской Портал, Илья Курганов

Фрегат "Адмирал Горшков" будет открыт для посещения публики с 13 по 15 июня

ГАВАНА, 12 июня. /ТАСС/. Почетный оркестр Революционных вооруженных сил Кубы приветствовал прибытие в порт Гаваны кораблей Военно-морского флота РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

С официальным визитом на Кубу прибыли в День России фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка "Казань", спасательный буксир "Николай Чикер", танкер "Академик Пашин". Российскую делегацию возглавляет начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.

На церемонии в порту российские корабли встречали посол России на Кубе Виктор Коронелли, заместитель командующего Революционными военно-морскими силами Кубы капитан флота Хосе Луис Соуто Гальиндо.

Прибытие кораблей ВМФ РФ вызвало большой интерес среди кубинцев - на набережной Гаваны в ранний час можно было увидеть много зрителей, приветствующих их заход в порт.

Фрегат "Адмирал Горшков" будет открыт для посещения публики с 13 по 15 июня.

Как ранее подчеркнули в Министерстве Революционных вооруженных сил Кубы, ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их заход в порт не представляет угрозы для региона. 

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Страны
Куба
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
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Ядерный щит
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