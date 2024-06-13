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ТАСС

Столтенберг: поставки оружия Киеву станут обязательными для стран НАТО

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Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022
Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022.
Источник изображения: Cydney Lee / министерство обороны США

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Поставки оружия Украине станут обязательными для стран НАТО, их будут координировать командные структуры альянса под руководством генерала Кристофера Каволи. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы видели, что США 6 месяцев согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО. Чем дольше идет война, тем важнее для нас предсказуемость, отчетность и справедливое распределение расходов", - сказал он. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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