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ТАСС

В "Севмаше" сообщили, что АПЛ "Казань" способна скрытно подойти к берегам США

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АПЛ "Казань"
АПЛ "Казань".
Источник изображения: militarynews.ru

Лодка может приблизится на 50 км, уточнил гендиректор предприятия Михаил Будниченко

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М "Ясень-М" "Казань", которая находится с неофициальным визитом на Кубе, способна незаметно подойти к берегам США на 50 км и выполнить поставленные боевые задачи. Об этом заявил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

"Если она захочет скрыться, они ее потеряют обязательно, она оторвется. Это очень скрытный корабль, это последнее достижение науки и техники российской. Они (лодки проекта проекта 885М - прим. ТАСС) имеют такие тактические характеристики, которых близко нет в мире. Если она захочет - она скроется, и ее будут долго искать", - сказал Будниченко, отвечая на вопрос корреспондента "ТВ Центра" в связи с неофициальным визитом группы кораблей ВМФ России на Кубу.

По словам главы "Севмаша", ударное оружие ракетоносца имеет такие боевые характеристики, что подлодке не нужно подходить на 50 км для выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим и командованием Военно-морского флота. "Для этого не нужно на 50 километров подплывать, но в принципе может", - добавил глава "Севмаша".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2023 год, что ракетоносцы нового поколения, выпущенные на "Севмаше", обеспечивают высочайшую надежность ядерной триады России.

Атомная подлодка "Казань" входит в состав группы кораблей ВМФ России, который 12 июня прибыл с неофициальным визитом на Кубу. Кроме атомохода, в группу входит фрегат "Адмирал Горшков", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".

О подлодке

Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" является кораблем проекта 885М "Ясень-М". "Казань" была заложена на "Севмаше" в городе Северодвинске 24 июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017 года, в составе Северного флота с 7 мая 2021 года.

"Казань" - модифицированная версия подводных лодок проекта "Ясень". "Ясень" - класс атомных подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они являются носителями высокоточного ракетного оружия большой дальности и способны поражать цели, как на земле, так на воде и под водой. 

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