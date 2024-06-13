На выставке в Верхней Пышме представлена натовская трофейная техника, включая американский Abrams

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия окончательно развенчала ранее существовавший миф о якобы высокой неуязвимости западной техники, массово поставленной Киеву в основном в преддверии прошлогоднего наступления. Самым обидным для вражеских военных и экспертов стало даже не то, сколько брони уничтожили или сильно повредили наши бойцы, а то, что очень часто как минимум существенные повреждения очень дорогие бронемашины, в особенности танки получают от несопоставимых по цене ударных беспилотников, включая FPV-дроны.

Ознакомиться с успехами военнослужащих ВС РФ в уничтожении натовских машин можно на Поклонной горе в Москве, но не только. В частности, вторая после московской экспозиция сильно покореженных западных боевых машин начала работать в городе Верхняя Пышма Свердловской области, это практически пригород административного центра.

Выставка развернута с 8 июня по 18 июля у Дворца спорта. Вход бесплатный. На выставке представлены 14 единиц техники ВСУ, добытые бойцами ВС РФ в основном в боях под Авдеевкой в ДНР.

Итак, в Верхней Пышме всем интересующимся представлены: самый массовый на вооружении армии США гусеничный бронетранспортер БТР М113 А2, К слову, разработки 60-х годов прошлого века, но украинцам от западных союзников получать утиль фактически как способ сэкономить на консервации и утилизации — не привыкать. Машину, кстати, или хорошо подлатали, или ее просто бросил экипаж — выглядит так, что можно прямо сейчас в бой.

Ну, БМП М2 «Брэдли» — это, можно сказать, уже классика, причем расходная. Сколько их подбито на Украине, пожалуй, точно не сосчитать. Впрочем, у американцев их еще много осталось. Были бы деньги, а то Конгресс в последнее время как-то охладел к оплате помощи Украине. Видно, что машина в боях сильно пострадала, но ее наши умельцы, что называется, подшаманили.

Источник изображения: topwar.ru

Особое внимание обращает американский ОБТ Abrams, особенно то, как «ввернули» обратно утраченную им в бою пушку...

Судя, кстати, о «дружественных» странах, у турецкого бронеавтомобиля спущены только колеса. Зато его британскому коллеге, бронеавтомобилю Mastiff досталось серьезнее: лобового стекла нет вообще, при этом антидроновая защита над водительской кабиной отсутствует. Ну, или ее снесло. Вполне приличен по внешнему виду украинский «Козак», а американский HMMWV вообще целехонький, даже со всеми стеклами. Остальное можно не описывать — картинки примерно похожие, лучше воочию увидеть «мощь» НАТО. Кстати, на бортах наклейки национальных флагов стран-производителей бронетехники.

Кроме того, сегодня, в День России, здесь же откроется выставка вражеских БПЛА, элементов немецкой РСЗО MARS II и еще кое-чего.

Выставка трофейной западной военной техники западных стран в Верхней Пышме организована при поддержке полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева и проводится силами Центрального военного округа.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Трофейные танки и вездеходы НАТО впервые выставят в Свердловской области.