Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров

Вильнюс. 12 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Литва передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) 14 бронетранспортеров М113, такое решение утвердило правительство республики в среду, передает агентство BNS со ссылкой на министерство обороны страны.

Отмечается, что бронетранспортеры должны прибыть на Украину на этой неделе.

Передаваемая бронетехника призвана усилить возможности ВСУ в разминировании и является безвозмездным вкладом Литвы в помощь, мобилизованную возглавляемой Исландией Коалицией по разминированию, говорится в сообщении.