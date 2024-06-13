Войти
Интерфакс-АВН

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров

266
0
0
Американский бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113.
Источник изображения: CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force /

Вильнюс. 12 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Литва передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) 14 бронетранспортеров М113, такое решение утвердило правительство республики в среду, передает агентство BNS со ссылкой на министерство обороны страны.

Отмечается, что бронетранспортеры должны прибыть на Украину на этой неделе.

Передаваемая бронетехника призвана усилить возможности ВСУ в разминировании и является безвозмездным вкладом Литвы в помощь, мобилизованную возглавляемой Исландией Коалицией по разминированию, говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Продукция
M113 БТР
Похожие новости
22.04.2022
Ржавому танку в траки не смотрят
21.04.2022
В Пентагоне рассказали о поставках боевых самолетов на Украину
30.06.2021
Игры в танчики
15.01.2018
На страже Прибалтики
16.04.2015
По шаблону конфронтации
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
30.10.2007
Здравствуй, оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 07:50
  • 1899
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 12.06 21:52
  • 269
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 21:51
  • 3
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 12.06 20:17
  • 3
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 12.06 20:02
  • 1
Появится ли у России национальная идея?
  • 12.06 12:30
  • 1
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 10:58
  • 0
Приграничный конфликт – порождение кризиса польской власти
  • 12.06 10:37
  • 2
Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам
  • 12.06 10:03
  • 1
Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера
  • 12.06 04:24
  • 1
Старт с экватора: настоящее и будущее космических технологий Африки - Мнения ТАСС
  • 12.06 04:11
  • 1
Выборы в ЕС предвещают беды Украине (The Spectator, Великобритания)
  • 12.06 03:43
  • 1
Интерес к БРИКС и бесперспективность гегемонии Запада. О чем Лавров рассказал журналистам
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист