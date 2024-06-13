SpaceX планирует выпускать по одной ракете Starship в день со своего нового завода Starfactory

Компания расширяет свой производственный объект Starfactory площадью 100 000 квадратных футов, чтобы увеличить темпы производства
На прошлой неделе SpaceX провела четвёртое успешное испытание своей ракеты Starship, самой мощной в мире. Испытание достигло поставленных целей: первая ступень Starship, Super Heavy, совершила мягкую посадку в Мексиканском заливе, а верхняя ступень "Корабль" высотой 50 метров выполнила управляемый полёт и мягкую посадку в Индийском океане.
SpaceX стремится к дальнейшему развитию своей программы Starship. Компания расширяет Starfactory, новый производственный объект на территории Starbase в Южном Техасе, с целью строить одну ракету Starship ежедневно.
Starfactory — часть базы SpaceX в Бока-Чика (Техас), одного из первых в мире коммерческих космодромов, предназначенных для одного транспортного средства, в данном случае Starship. Конечной целью компании является ежедневное производство мегаракет Starship на Starfactory.
SpaceX планирует упростить массовое производство новой версии Starship, как заявил в социальных сетях Илон Маск. «В новой версии Starship передние закрылки перемещены под подветренную сторону. Это повысит надёжность, упростит производство и обеспечит вывод полезной нагрузки на орбиту», — написал он в X.
Успешное испытание Starship стало ещё одним важным шагом в амбициозных планах SpaceX по освоению космоса. Компания планирует использовать Starship для вывода людей и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе на Луну и Марс.