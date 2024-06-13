Войти
ixbt.com

SpaceX планирует выпускать по одной ракете Starship в день со своего нового завода Starfactory

281
0
0
Starship
Starship.
Источник изображения: Patrick T. Fallon / AFP / Getty Images

Компания расширяет свой производственный объект Starfactory площадью 100 000 квадратных футов, чтобы увеличить темпы производства

На прошлой неделе SpaceX провела четвёртое успешное испытание своей ракеты Starship, самой мощной в мире. Испытание достигло поставленных целей: первая ступень Starship, Super Heavy, совершила мягкую посадку в Мексиканском заливе, а верхняя ступень "Корабль" высотой 50 метров выполнила управляемый полёт и мягкую посадку в Индийском океане.

SpaceX стремится к дальнейшему развитию своей программы Starship. Компания расширяет Starfactory, новый производственный объект на территории Starbase в Южном Техасе, с целью строить одну ракету Starship ежедневно.

Мы располагаем готовыми к запуску или испытываемыми кораблями и сверхтяжелыми ускорителями, а также новыми, постоянно поступающими на конвейер, по мере роста Starfactory SpaceX. Последняя очередь завода в настоящее время строится и будет введена в эксплуатацию этим летом, увеличив площадь на 100 000 квадратных футов, — сообщила Джесси Андерсон, менеджер по производству Falcon Structures SpaceX, во время прямой трансляции испытательного полёта Starship.

Starfactory — часть базы SpaceX в Бока-Чика (Техас), одного из первых в мире коммерческих космодромов, предназначенных для одного транспортного средства, в данном случае Starship. Конечной целью компании является ежедневное производство мегаракет Starship на Starfactory.

Находясь внутри этой фабрики, испытываешь настоящий восторг. Сердце просто выпрыгивает из груди. Теперь мы можем значительно увеличить темпы производства, приближаясь к нашей долгосрочной цели — строить один корабль в день и вскоре спустить с конвейера вторую версию Starship, — сказала Кейт Тайс, менеджер по разработке систем качества SpaceX, во время той же прямой трансляции.

SpaceX планирует упростить массовое производство новой версии Starship, как заявил в социальных сетях Илон Маск. «В новой версии Starship передние закрылки перемещены под подветренную сторону. Это повысит надёжность, упростит производство и обеспечит вывод полезной нагрузки на орбиту», — написал он в X.

Успешное испытание Starship стало ещё одним важным шагом в амбициозных планах SpaceX по освоению космоса. Компания планирует использовать Starship для вывода людей и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе на Луну и Марс.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Мексика
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
25.01.2022
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
11.03.2021
Российско-китайская лунная станция: что получится из этого пиар-проекта?
26.12.2019
Взрывы и падения: крупнейшие провалы в космосе-2019
18.02.2019
Как Илон Маск обошел космическую программу России
27.11.2018
Станция InSight должна сесть на Марс. Как будут изучать Красную планету дальше?
09.01.2018
Чужие победы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 07:50
  • 1899
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 12.06 21:52
  • 269
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 21:51
  • 3
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 12.06 20:17
  • 3
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 12.06 20:02
  • 1
Появится ли у России национальная идея?
  • 12.06 12:30
  • 1
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 10:58
  • 0
Приграничный конфликт – порождение кризиса польской власти
  • 12.06 10:37
  • 2
Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам
  • 12.06 10:03
  • 1
Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера
  • 12.06 04:24
  • 1
Старт с экватора: настоящее и будущее космических технологий Африки - Мнения ТАСС
  • 12.06 04:11
  • 1
Выборы в ЕС предвещают беды Украине (The Spectator, Великобритания)
  • 12.06 03:43
  • 1
Интерес к БРИКС и бесперспективность гегемонии Запада. О чем Лавров рассказал журналистам
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист