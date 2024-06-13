Планы США лишить Россию полупроводников обречены на крах.

Эксперты рассказали, как Москва сможет обойти запрет США на поставки полупроводниковых чипов

США решили сделать новый шаг в экономической войне против России. На этот раз, по данным Bloomberg, Вашингтон намерен запретить поставки Москве полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Однако эксперты уверены, что Россия найдет способ наладить экспорт из Китая. В чем же истинная опасность новых санкций Штатов в отношении России?

Агентство Bloomberg сообщило о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает "задушить военную машину" Москвы.

В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

Тем не менее компании имеют возможность продолжать деятельность, если их продукция не будет применяться в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание.

Ограничения также коснутся авиационного сектора. Кроме того, со временем планируется расширить санкции в отношении "корпоративного программного обеспечения". Издание уточняет, что "на практике", по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению доступа России к передовым технологиям. По данным агентства, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более 1 млрд долларов.

При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций объединение может возложить ответственность за "противоправные" действия на структуры, которые контролируют предприятия, продолжающие сотрудничество с Россией.

Напомним, после начала конфликта на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы ограничения на поставки микроэлектроники и полупроводников. Однако Китай отказался от соблюдения требований США. На этом фоне еще в 2022 году Белый дом выступил инициатором санкций против Пекина, касающихся продажи чипов с использованием искусственного интеллекта. Об этом писало издание Financial Times.

Ограничения касались поставок полупроводников в КНР, изготовленных с использованием американских технологий. Данная статья экспорта стала возможной лишь после получения компаниями специальной лицензии, выданной напрямую правительством Штатов. Санкции коснулись и частных лиц, желающих сотрудничать с китайскими производителями.

В связи с этим ведущие американские фирмы, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание клиентов из КНР, сообщала в другом материале газета Financial Times. В ответ на эту меру Пекин ограничил экспорт галлия и германия, необходимых для производства чипов.

В экспертном сообществе уверены: Россия сумеет найти выход из новых ограничений со стороны Вашингтона. Конечно, санкции в столь существенной сфере приведут к удорожанию целого спектра товаров, однако обеспечить полное прекращение импорта чипов Белый дом не сумеет. Скорее всего, поставки перейдут в "теневой сектор".

"Интеллектуальная собственность США сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос", – сказал экономист Иван Лизан.

"Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай.

Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить схемы для сохранения текущих доходов. К тому же до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет", – подчеркивает собеседник.

"Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах – например, холодильниках", – уточняет эксперт. "Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании. Тем не менее мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия "государств-прокладок". Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться через третьи страны", – подчеркивает он.

"Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта", – уточнил Лизан.

Однако, по мнению американиста Дмитрия Дробницкого, США попытаются пресечь реализацию схем теневого импорта. "Скорее всего, будут запугивать конкретных китайских производителей. Подобный опыт давления у Штатов уже имеется. В этом мы можем убедиться по вторичным санкциям, которых придерживаются Штаты в отношении зарубежных банков, сотрудничающих с Россией", – уверен он.

"Для обоснования данных действий будут использовать уже отработанный аргумент: Москва использует поставки в военных целях.

Однако не думаю, что Вашингтону удастся полностью подавить сотрудничество РФ и КНР по данному направлению. В конечном счете прекращение сотрудничества по этому направлению больно ударит и по самому Пекину", – считает собеседник.

"Что касается косвенного импорта через Центральную Азию, то, конечно, подобная схема до сих пор имеется в арсенале нашей страны. Однако рассчитывать на партнеров из СНГ по столь чувствительному вопросу не стоит. США оказывают на них колоссальное давление. Думаю, в этом плане нам стоит обратить внимание на наращивание взаимодействия по линии БРИКС", – подчеркивает он.

"Все-таки государства, входящие в это объединение, имеют достаточно стабильную экономику, способную выдержать натиск Штатов. Важно помнить, что главной проблемой до сих пор остается привязка стран к операциям в долларах, на чем и основывается прессинг Белого дома. Тому же Китаю уйти от данной проблемы гораздо проще. Когда данный вопрос окажется полностью закрытым, иные беды будут решены автоматически", – заключил Дробницкий.

Евгений Поздняков