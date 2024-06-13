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Интерфакс-АВН

Белоруссия проводит контртеррористические учения близ границ с Польшей и Украиной

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Военнослужащие ВС Беларуси
Военнослужащие ВС Беларуси.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Белоруссия проводит контртеррористические учения в Брестской области, граничащей с Польшей и Украиной, сообщил в среду государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Эти учения не спонтанные. Мы на системной основе проводим анализ обстановки, которая складывается вокруг нашей страны, геополитической обстановки в мире в целом. Оцениваем современные риски, вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности. Исходя из этого, мы строим планы по подготовке наших сил и средств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности", - сказал Вольфович, которого цитирует госагентство БелТА.

Он подчеркнул, что "все проходит на плановой основе, никаких чрезвычайных ситуаций нет". "Конечно же, помимо внешних источников угроз, мы оцениваем и обстановку, которая может складываться внутри страны. Всегда все начинается изнутри, поэтому мы должны быть готовы к нейтрализации и угроз и обеспечению безопасности на территории своей страны. Этим вызвана необходимость проведения таких учений с силами и средствами государственной системы реагирования на акты терроризма", - отметил Вольфович.

"Заслушав соответствующие выводы должностных лиц, я вижу, что алгоритм действительно у нас отработан. Все понимают, что и как делать. И сейчас мы переходим в практическую плоскость проведения данного мероприятия. Посмотрим, как будут действовать наши силы и средства. По плану задействованы не только спецподразделения Комитета госбезопасности, но и спецподразделения органов пограничной службы и других структур. И МЧС, и подразделения Минздрава. Думаю, что с задачами справятся", - уточнил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

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