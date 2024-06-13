В России выросла замечательная плеяда военных командиров, заявил Путин

Путин: в России выросла замечательная плеяда военных командиров на всех уровнях

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В России выросла замечательная плеяда военных командиров на всех уровнях, это профессионалы, которые отдают себе отчёт в том, что делают и будут делать завтра, заявил президент РФ президент России Владимир Путин, он также отметил, что вчерашняя встреча с ними произвела на него хорошее впечатление.

"У нас выросла замечательная плеяда командиров - и на таком высоком уровне, и на низком. Знаете, чувство, как у нас в народе говорят, "надёги" возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса", - сказал Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.

Путин вечером во вторник провел совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба и командующих войсками округов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в совещании с участием президента принимали участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие войсками округов. Верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий.

После общего совещания, как уточнил Песков, президент заслушал участников мероприятия по отдельности, провел отдельные встречи.