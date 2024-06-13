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ВМФ РФ получит в 2024 году несколько усиливающих ядерную триаду атомных подлодок

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Глава «Севмаша»: ВМФ России в 2024 году получит несколько атомных подлодок

Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2024 году передадут несколько атомных подводных лодок, которые укрепят ядерную триаду государства. Об это 12 июня генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил во время церемонии награждения Героев Труда и лауреатов Госпремий за 2023 год.

«Мы будем продолжать стремиться работать более эффективно, более качественно, более дешево. Этот год не будет исключением. Я хочу вам доложить, что флот получит еще несколько атомных подводных лодок, которые усилят и нашу ядерную составляющую нашей морской триады, и многоцелевых подводных лодок», — сказал Будниченко.

Он также рассказал, что «Севмаш» строит две серии новейших атомных подводных судов четвертого поколения. Предприятие закончило работу с проектами субмарин «Ясень» и «Борей», и теперь занимается изготовлением усовершенствованных «Ясень-М» и «Борей-А». В течение последних 12 лет ВМФ получил от «Севмаша» 12 подлодок, и в последние три года предприятие передает военным морякам по две-три субмарины ежегодно, что превышает советские темпы строительства.

Президент России Владимир Путин на этой церемонии вручил Будниченко медаль Героя Труда.

«Это предприятие («Севмаш». — Ред.) выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России», — подчеркнул глава государства.

Ранее в этот день в Большом Кремлевском дворце началась торжественная церемония награждения лауреатов Государственных премий за 2023 год и вручения золотых медалей Героям Труда. Глава государства наградил представителей науки, искусства и промышленности.


До этого, 3 февраля, занимавший тогда пост Главкома ВМФ России генерал Николай Евменов посетил город Северодвинск Архангельской области и проверил ход работ на предприятиях «Звездочка» и «Севмаш». Тогда же на «Севмаше» прошла церемония вывода из эллинга и спуска на воду атомного подводного крейсера (АПК) «Князь Пожарский» проекта «Борей-А». Евменов подчеркнул, что это событие подтверждает курс России на укрепление и развитие стратегических ядерных сил.


Российскому флоту 31 января передали дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Кронштадт», которую построили на Адмиралтейских верфях. Как и вся серия этих подлодок, «Кронштадт» войдет в состав Северного флота. Субмарина создана для борьбы с подлодками и кораблями противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций и разведывательной деятельности на коммуникациях противника. Суда этого проекта несут ракетные комплексы «Калибр».

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Звездочка
Кронштадт
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Путин Владимир
Проекты
677 Лада
885 Ясень
955 Борей
СФ
Ядерный щит
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