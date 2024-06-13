Опубликованы кадры применения ВСУ FPV-дрона, нацеленного на поражение российского разведывательного БПЛА над Одесской областью

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть очередной эпизод применения боевиками киевского режима FPV-дрона для поражения российского разведывательного беспилотника.

В частности, на кадрах, опубликованных украинской пограничной службой, запечатлен момент столкновения дрона ВСУ с беспилотником ZALA, осуществлявшим разведку на территории Одесской области. Украинский дрон врезался в крыло разведывательного беспилотника, в результате чего тот упал на землю. Боевики также опубликовали кадры, на которых российский беспилотник лежит на земле.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

При этом, вероятнее всего, ВСУ целенаправленно направили свой FPV-дрон для перехвата российского разведчика, поскольку случайная встреча беспилотников в небе над регионом, где еще не ведутся активные боевые действия, практически исключена.

Ранее фиксировалась попытка ВСУ сбить российский разведывательный беспилотник, подняв в воздух учебно-тренировочный самолет Як-52, при этом, подобно воздушным сражениям времен Первой мировой войны, в качестве стрелка на самолете, не оборудованном курсовым вооружением, на месте для инструктора находился вооруженный автоматом военнослужащий.

По данным ряда источников, за прошедший месяц в зоне проведения спецоперации было зарегистрировано 302 эпизода применения барражирующих боеприпасов "Ланцет". Наиболее активное применение БПЛА "Изделие-51" и "Изделие-52" ВС РФ было зафиксировано в боях за формирование зоны безопасности приграничных районов РФ на севере Харьковской области. Как информирует компания ZALA, как правило, в первую очередь при помощи барражирующих боеприпасов выводится из строя артиллерия противника.