Штабные переговоры по подготовке и проведению учений с коллективными силами ОДКБ "Взаимодействие-2024" стартовали в Киргизии

Бишкек. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Вооруженных сил Киргизии и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече в Бишкеке обсудили ход подготовки к предстоящим учениям с участием воинских подразделений, сообщает в среду пресс-служба Минобороны Киргизии.

"В Бишкеке начались вторые штабные переговоры по подготовке и проведению учений с Коллективными силами ОДКБ "Взаимодействие-2024", совместных учений "Поиск-2024" и "Эшелон-2024", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, переговоры продлятся до 14 июня.