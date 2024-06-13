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Интерфакс-АВН

Штабные переговоры по подготовке и проведению учений с коллективными силами ОДКБ "Взаимодействие-2024" стартовали в Киргизии

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Военнослужащие ВС Киргизии на военных учениях ОДКБ
Военнослужащие ВС Киргизии на военных учениях ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Бишкек. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Вооруженных сил Киргизии и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече в Бишкеке обсудили ход подготовки к предстоящим учениям с участием воинских подразделений, сообщает в среду пресс-служба Минобороны Киргизии.

"В Бишкеке начались вторые штабные переговоры по подготовке и проведению учений с Коллективными силами ОДКБ "Взаимодействие-2024", совместных учений "Поиск-2024" и "Эшелон-2024", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, переговоры продлятся до 14 июня.

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