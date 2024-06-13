Вывод российских миротворцев из Карабаха завершен, сообщило МО Азербайджана

Минобороны Азербайджана: завершен вывод российских миротворцев из Карабаха
МОСКВА, 12 июня/ Радио Sputnik. Процесс вывода российских миротворцев из Карабахского региона завершен, сообщило Минобороны Азербайджана.
"Процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны (операции ВС Азербайджана в Карабахе в 2023 году, – ред.), завершился 12 июня. Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства, фрагмент которого приводит РИА Новости.
В середине апреля радио Sputnik сообщало о закрытии совместного российско-турецкого центра мониторинга в Карабахе.