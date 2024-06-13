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ТАСС

"Севмаш" строит две серии атомных подлодок четвертого поколения

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Михаил Будниченко
Михаил Будниченко.
Источник изображения: Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»

Гендиректор Михаил Будниченко сообщил, что за последние 12 лет предприятие передало ВМФ 12 атомных подводных лодок

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Северное машиностроительное предприятие ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) строит две серии атомных подлодок четвертого поколения, сообщил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

"Мы строим две серии новейших атомных подводных лодок четвертого поколения. Закончили с АПЛ проектов "Ясень" и "Борей". Сейчас строим усовершенствованные серии - "Ясень-М" и "Борей-А". За последние 12 лет мы передали ВМФ 12 атомных подводных лодок. Последние три года сдаем по две-три АПЛ в год. Таких темпов не было даже в советские времена", - сказал Будниченко.

Он также отметил, что "Севмаш" проводит масштабную работу по модернизации корабля проекта 11442М "и еще целый ряд замечательных, совершенно уникальных проектов, которые выполняются в интересах обороны и морской ядерной составляющей нашей любимой России".

В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вручения золотых медалей "Герой Труда Российской Федерации". Среди пяти награжденных - генеральный директор "Севмаша" Будниченко. Звезду Героя ему вручил президент Владимир Путин. 

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Путин Владимир
Проекты
1144 Орлан
955 Борей
Ядерный щит
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