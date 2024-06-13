Войти
РИА Новости

Путин отметил важность выпуска атомных ракетоносцев на "Севмаше"

263
0
0
Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск"
Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Путин: "Севмаш" выпускает ракетоносцы, обеспечивающие надежность ядерной триады

МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Атомные ракетоносцы, которые выпускает "Севмаш", обеспечивают надежность и боевые возможности ядерной триады России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Это предприятие ("Севмаш" - ред.) выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России", - сказал Путин, награждая гендиректора производственного объединения "Севмаш" Михаила Будниченко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
29.07.2014
На «Севмаше» началось строительство трех атомных подводных лодок
29.07.2014
Усиление на воде
29.07.2014
Князья-ракетоносцы
25.12.2013
Ракетоносец – под елочку
10.09.2013
"Булава" повела себя несерийно
31.07.2013
Авианосцы амбиций
14.01.2013
«Севмаш» передал флоту РПКСН «Юрий Долгорукий»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 07:50
  • 1899
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 12.06 21:52
  • 269
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 21:51
  • 3
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 12.06 20:17
  • 3
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 12.06 20:02
  • 1
Появится ли у России национальная идея?
  • 12.06 12:30
  • 1
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 10:58
  • 0
Приграничный конфликт – порождение кризиса польской власти
  • 12.06 10:37
  • 2
Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам
  • 12.06 10:03
  • 1
Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера
  • 12.06 04:24
  • 1
Старт с экватора: настоящее и будущее космических технологий Африки - Мнения ТАСС
  • 12.06 04:11
  • 1
Выборы в ЕС предвещают беды Украине (The Spectator, Великобритания)
  • 12.06 03:43
  • 1
Интерес к БРИКС и бесперспективность гегемонии Запада. О чем Лавров рассказал журналистам
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист