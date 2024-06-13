Путин отметил важность выпуска атомных ракетоносцев на "Севмаше"

Путин: "Севмаш" выпускает ракетоносцы, обеспечивающие надежность ядерной триады

МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Атомные ракетоносцы, которые выпускает "Севмаш", обеспечивают надежность и боевые возможности ядерной триады России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Это предприятие ("Севмаш" - ред.) выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России", - сказал Путин, награждая гендиректора производственного объединения "Севмаш" Михаила Будниченко.